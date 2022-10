La industria aerocomercial se ha enfrentado a grandes retos desde la llegada de la pandemia, a esto se le sumado la situación macroeconómica actual que ha traído consigo inflación y devaluación en el peso colombiano.



Así, los distintos jugadores de la industria en el país han tenido que reconfigurar sus operaciones para continuar siendo rentables en el mercado. Este es el caso de la solicitud de integración Avianca - Viva y el acuerdo Avianca - Gol para trabajar bajo la misma holding: Abra.



Félix Antelo, CEO de Viva contó a Portafolio los detalles del negocio que aún está pendiente de aprobación.

¿Cómo funcionará el negocio finalmente?



Estamos buscando la aprobación de la alianza para funcionar como compañías hermanas de un mismo grupo. Viva, nuestros aviones, empleos y el modelo de bajo costo, nuestro cumplimiento y la llegada de nuevos aviones se va a mantener, seguiremos operando, de aprobarse, con nuestra propuesta de valor.



Esta alianza no es muy diferente a las ya aprobadas como por ejemplo Latam - Delta donde pueden acordar itinerarios, precios u horarios.



Ahora Viva está pasando por un momento difícil, esta alianza permitirá tener un accionista que pueda invertir recursos para que nos ayude a seguir con un modelo de bajo costo en Colombia y la región, cosa que hoy no podemos.



¿A qué se debe esta compleja situación financiera?



Por los precios del combustible, precios del dólar, y por la inflación. Hoy no tenemos un accionista que pueda inyectar recursos en Viva, nos estamos autofinanciando.

¿A cuánto ascienden las pérdidas?



Medido en pasajeros terminaremos con un año muy similar a 2021, incluso con la buena perspectiva que hay hacia diciembre. Lo que cambió este año fue el costo de operar de una aerolínea, sobre todo por el combustible ya que se duplicó.



Estimamos que este año vamos a tener un sobrecosto de US$100 millones en solo combustible, eso porque pasó de US$2 a US$4 el galón y Viva consume un poco menos de 60 millones de galones por año.

¿Cuál es la proyección del alivio que dará esta alianza?



Eso dependerá de cómo evolucionen las variables macroeconómicas sobre esos aspectos. Lo que sí puedo decir, es que con esta alianza podremos retomar la senda de crecimiento que tuvimos hasta el 2021.



En este año frenamos el crecimiento, fortalecer las rutas más rentables y pues desistir de otras que tuvimos que dejar. Con la aprobación, retomaríamos esos destinos y poder llegar a otros.

¿Cuántas rutas han tenido que cancelar este año?



Seis a la fecha. Son principalmente en ciudades pequeñas y medianas.

Con esta mirada. ¿Llegarían a Venezuela?



Venezuela es un caso especial, definitivamente si están las condiciones comerciales, sí. Para poder llegar a Venezuela necesitamos de esta alianza, ahí se abren un mundo de oportunidades.

Dan casi por hecho de que apruebe la alianza, ¿Por qué?



Principalmente es el hecho de que esta alianza mantendría una compañía a una aerolínea de bajo costo y los beneficios que esto trae para los colombianos. En Viva cada año vuela por primera vez un millón de colombianos.



Con esto podríamos impulsar el turismo, nuestros viajeros principalmente lo hacen por ese motivo.

¿Cómo va el proceso de aprobación en la Aerocivil?



Este es un proceso que puede tardar, hemos estado en permanente contacto con las autoridades brindando toda la información. Hemos dicho el sentido de urgencia de este trámite dadas las condiciones en las que estamos operando. Estamos confiados que ojalá tengamos una aprobación antes de que finalice el año.

¿De no aprobarse podría poner en riesgo que Viva continúe en el mercado?



Es una pregunta un poco más para el accionista, sin embargo, nosotros estamos confiados de que se aprobará, si no, pone en riesgo la existencia del modelo de bajo costo, los empleos y el impulso al turismo que se quiere dar desde el Gobierno.

¿Qué traerá el holding para los tres jugadores?



A futuro, yo pienso que podría crear un grupo de aerolíneas fuerte y sólido financieramente en la región que podrá competir contra otras alianzas que existen en el mercado. Es una alianza para crecer y aprender de las otras compañías y dar más opciones.



Mantener independiente a una aerolínea en este periodo poscovid no es una opción y así lo demuestra la historia reciente en todo el mundo.



¿Empezó abra antes? Se habla de que son monopolio



Sobre lo dicho por aerolíneas de ser ‘un monopolio’ Antelo dijo: “Ha circulado información en medios que no es correcta, que personalmente creo que tiene el ánimo muchas veces de desinformar. El término monopolio aplica cuando hay un único oferente en el mercado, en el caso de Colombia somos ocho aerolíneas que operamos de manera nacional, es el mercado más competitivo de América del Sur, no aplica el término monopolio.



Nosotros no estamos trabajando con Avianca, ésta alianza no ha sido aprobada, actualmente somos competidores como con las otras seis aerolíneas nacionales. Hubo un tiquete de Viva que se imprimió con papelería de Avianca bajo el mando de un empleado que está en investigación, somos respetuosos del proceso y del resultado”.



Paula Galeano Balaguera

paubal@eltiempo.com