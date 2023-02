Mediante un comunicado, la empresa Viva Air air anunció la suspensión de todas sus operaciones a nivel nacional. Esta decisión se toma luego de que la aerolínea 'low cost' presentara una crisis financiera y solicitara a la Aeronáutica Civil acoger Viva Air en una aerolínea más grande.

"El día de hoy la Aeronáutica Civil emitió Comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. Esta decisión, sin precedentes por parte de la entidad, dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato", explicó la aerolínea mediante un comunicado.

Luego de conocerse la propuesta de Avianca para integrar a la aerolínea Viva Air, la Aeronáutica Civil aceptó a cinco empresas extranjeras como 'terceros interesados'. Dentro de estas se encuentran: Latam Airlines, Wingo, JetSmart Airlines, Aerolíneas Argentinas y Ultra Air.



Viva Air también manifestó que la Aerocivil debe tomar acciones antes de que la aerolínea 'low cost' desaparezca, pues "el gobierno colombiano habrá privilegiado los intereses de aerolíneas administradas desde Argentina, Chile, Panamá y Estados Unidos, sobre la propia Viva", puntualiza el documento.



Cancelaciones en vuelos

En la tarde de este lunes, miles de viajeros internacionales que iban a ser transportados por Viva Air desde y hacia Colombia reportaron cancelaciones por parte de la aerolínea y un mal manejo en la situación, pues señalaron que les prometían la devolución del dinero del tiquete, que no es inmediata; tampoco les habrían respondido por la estadía.

En el caso de los vuelos nacionales, el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, señaló que al menos 6 vuelos nacionales e internacionales de la firma fueron cancelados.



Además del ​malestar, los usuarios reportaron que el anuncio se dio casi al mismo tiempo exigido para estar en sala de espera.



#AtentosViajeros | ⚠️ @VivaAirCol reportó la cancelación de los siguientes vuelos, con origen en nuestro Aeropuerto, en la noche de este lunes 27 de febrero:



299 Buenos Aires-Argentina

461 Sao Paulo-Brasil

5632 Barranquilla

5573 Bogotá

8192 Cartagena

5977 Cali — José María Córdova (@AeropuertoMDE) February 28, 2023

La situación también se replicó en Bogotá, en donde los usuarios aseguraron que hay al menos 500 viajeros en la misma situación. Además, hubo reportes de cancelaciones en Barranquilla.

Mi hija iba para Cusco vía Lima y de un momento cerraron y dejaron a todo mundo mirando pal techo. No hay respuestas ni soluciones de nada. En @BOG_ELDORADO hay aprox 500 personas histéricas varadas. En Barranquilla con vuelos pendientes cerraron y se fueron. @AerocivilCol — Ghunter Frager (@ghunter_frager) February 28, 2023

Los vuelos en la capital del país también eran hacía y desde Perú y a Argentina.

⁦@VivaAirCol⁩ se ríe de los usuarios mientras les piden respeto pic.twitter.com/C20uq9iDf7 — Julian Casadiego (@JulianCasadieg) February 28, 2023

'Estamos varados en Lima'

En el caso del vuelo 430 de Lima a Bogotá, que se esperaba que despegara este lunes a las 6:08 p.m., los viajeros recibieron la noticia de la cancelación en la sala de espera.



"Lo único que nos dicen es que el vuelo está cancelado y que solo responden por el valor del tiquete. Acá hay familias con niños pequeños, con adultos mayores, personas que tenían conexiones, otras que van a perder sus vacaciones en Colombia. Lo que están haciendo es ponerles el sello de migración para que salgan y compren un tiquete en otra aerolínea, pero no hay disponibilidad inmediata", explicó Magaly Trujillo, una pasajera afectada.



Trujillo enfatizó en que el reembolso no es inmediato como dice la empresa, además que cambiaron a los pasajeros de sala faltando cinco minutos para el embarque, pasando de la 21 a la 31.



"La solución es solo el reembolso del tiquete, no hay más respuesta. Hay personas que aseguran que el vuelo lo han reprogramado hasta tres veces, incluso hay pagado de su bolsillo hoteles cercanos pero uno entra a la página de la aerolínea y se pueden seguir comprando vuelos a esa ruta", agregó la usuaria.



Trujillo apunta que los usuarios que decidieron salir de la sala de espera tampoco han recibido el reembolso.



"Estamos varados en la sala de espera 51 personas, esperamos una respuesta, a los demás los sacó migración con la promesa del rembolso, tenemos contacto con uno de los que se fue y hasta ahora no les han devuelto el dinero, tampoco están cumpliendo. Lo que quieren es sacarnos, ponernos el sello y que quedemos en circulación en Perú y que cada quien mire que hace", puntualizó.



Viva Air responde

Por medio de un comunicado la aerolínea se pronunció: "El día de hoy la Aeronáutica Civil emitió Comunicación reconociendo los intereses de varios terceros sobre el pedido urgente de Viva para permitir su integración con un grupo de aerolíneas más fuerte y más grande. Esta decisión, sin precedentes por parte de la entidad, dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato", puntualiza.



"Mientras las operaciones estén suspendidas, Viva continuará con las negociaciones con los acreedores bajo los procedimientos del Decreto 560 -PRE-, y trabajará para preservar su capacidad de reiniciar las operaciones en una fecha futura, suponiendo que la Aeronáutica Civil apruebe de inmediato la alianza pendiente."

