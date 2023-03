La Superintendencia de Transporte le ordenó a Viva Air recordarle a los pasajeros afectados por la suspensión temporal de sus operaciones cuáles son los derechos que tienen como usuarios del transporte aéreo.

Esos derechos están establecidos por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así como la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor.

Viva Air, que dejó sus aviones en tierra el pasado lunes debido a su profunda crisis, atendió la orden de la Superintendencia y a través de posteos en sus redes sociales.



Como era de esperarse, los afectados por la suspensión de operaciones de la aerolínea de bajo costo reaccionaron a las publicaciones con una solicitud común: Que les devuelvan el dinero que pagaron por sus tiquetes.



Melissa Vélez respondió así al Twitter de Viva Air: “Este comunicado me vale h….. El único que quiero es el de mi banco informando el recibiendo del reembolso de los tiquetes que pagué”.



Otros usuarios afectados le piden a Viva Air que los reubique en otros vuelos. William T afirmó: “Necesito que me ayuden a viajar. Que me pueda reubicar en otra aerolínea si es posible!”.

Por orden de la Superintendencia de Transporte, recordamos a los pasajeros afectados por la suspensión temporal de las operaciones de Viva que, según lo reglado por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la Ley 1480 de 2011, tienen derecho a (lee este tuit) pic.twitter.com/FdMhTCL9oB — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) March 3, 2023

Los derechos en esta coyuntura

Este medio leyó los 24 derechos de los usuarios del transporte aéreo que publicó Viva Air por orden de la Superintendencia y seleccionó los que más tienen que ver con respecto a la situación que atraviesan los viajeros afectados. Estos son:



A la libre elección

Elegir el medio de transporte, sin que nadie inter¬fiera en su decisión.



A la información

Ser informado sobre las características y condiciones del servicio: tarifas, su vigencia, sumas adicionales, aeropuertos de origen y destino, así como los derechos al desistimiento y retractación.



A ser transportado a su lugar de destino

El pasajero será transportado conforme a lo contratado.



A los reembolsos

Tendrá derecho recibirlos en dinero o servicios de la aerolínea o agencia cuando desista, se retracte o por cancelaciones o demoras por causas atribuibles al transportador.



A ser compensado

Cuando la cancelación, interrupción o demora sea atribuible a la aerolínea.



A la protección contractual

Que los términos del contrato de transporte se interpreten de la manera más favorable a los intereses del usuario y no se vulneren sus derechos a través de cláusulas abusivas, ventas atadas o servicios no solicitados expresamente.

