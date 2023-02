Tanto Avianca como Viva Air han mencionado en múltiples ocasiones que la única opción que existe para salvar a la aerolínea de bajo costo es a través de la integración empresarial que solicitaron a la Aerocivil.



Sin embargo, y para sorpresa de estas dos aerolíneas, en las últimas horas se conoció que JetSmart Airlines está dispuesta a entablar negociaciones para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Viva, pues considera que tiene los "recursos, capacidad y experiencia para negociar y cerrar una adquisición de manera ágil".



"Desde nuestro inicio hemos tenido una visión de largo plazo muy clara: establecer una aerolínea low cost en Suramérica. Colombia es el segundo mercado más importante y, por lo tanto, hemos seguido muy de cerca la posibilidad de poder entrar también al mercado doméstico", aseguró Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart Airlines, en entrevista con EL TIEMPO.



JetSmart es una aerolínea relativamente joven, inició sus operaciones en julio de 2017 y actualmente moviliza más de 16 millones de pasajeros. A 2028, la meta es transportar a más de 100 millones de personas. Su flota la integran 23 aviones Airbus y también tiene en orden otras 101 aeronaves.



En Colombia ya tiene presencia, pero con rutas internacionales. Desde 2019 viaja desde Medellín, Cali y Bogotá hacia Santiago de Chile, además tiene una ruta única entre Cali y Antofagasta.

Los reparos de Avianca

Como era de esperarse, Avianca reaccionó al interés de esta aerolínea y aseguró que "no es una opción real" para solucionar la crisis de Viva porque tanto JetSmart como su segundo mayor accionista (American Airlines) operan en el mercado colombiano.



Por ello, cualquier transacción requeriría de las mismas aprobaciones que necesita Avianca para la integración con Viva. Y serían no solo en Colombia, sino también en los otros mercados en los que participan Viva junto con JetSmart y/o American Airlines.



"La declaración de interés de JetSmart tiene como único objetivo utilizar una propuesta, a todas luces inviable, para generar una distracción a la solicitud de integración de Viva y Avianca”, aseguró la compañía.



Sin embargo, Estuardo Ortiz dijo que American es un socio minoritario en JetSmart, no tiene control sobre la aerolínea y no tiene nada ver con este proceso que se busca iniciar con Viva Air.



También fue enfático al manifestar que "JetSmart es una opción viable, es real y tenemos la capacidad y los recursos para concretarla. Creemos que es una excelente opción para el mercado colombiano, porque permitirá más competencia, mejores precios, y podemos sumarles valor al país y a los accionistas (de Viva)”.



Frente al tema de las aprobaciones, indica que serían más simples si se comparan con la que se requiere para la integración empresarial. Por lo tanto, la operación de compra sería "bastante fácil y rápida de lograr".



¿Negociar con Avianca?

Frente a la posibilidad de entablar algún tipo de negociación con Avianca, Ortiz aseguró que lo que esperan, por ahora, es que los accionistas, la administración y los directores de Viva atiendan la solicitud que se hizo.



"Por supuesto que estamos abiertos a entender cuál es la estructura accionaria de la empresa, entender la operación y llegar prontamente a una definición que vendría en beneficio de los usuarios", afirmó.

Por lo pronto, JetSmart está a la espera de que Viva le dé una respuesta a la carta que se radicó y, en caso de ser positiva, iniciar las conversaciones de inmediato para entrar en una negociación que les permita adquirir esta línea aérea.



"Todos estamos al tanto de la situación (financiera de Viva) y considero que entre más rápido sea, será mejor. Estamos convencidos de que la oferta de JetSmart es una alternativa muy positiva, porque nosotros no tenemos rutas domésticas, no tenemos rutas en común con Viva en Colombia, algo que sí ocurre con Avianca", agregó el CEO.



Y como solo hasta el pasado lunes se conoció de esta intención de compra, dice que es muy temprano para hacer estimaciones de la oferta.



Pero más allá de que esta posibilidad se haga realidad, JetSmart también está pensando en aumentar sus operaciones en Colombia, y en noviembre de 2022 participó en una audiencia pública de la Aerocivil para solicitar los respectivos permisos para operar 27 rutas domésticas, algo que todavía está en trámite.



No obstante, reconoce que el mercado en Colombia está limitado porque el aeropuerto El Dorado de Bogotá tiene restricciones de slots, por lo que considera que no es fácil ingresar al país.



"Definitivamente, nuestro interés en Colombia es de largo plazo, es estratégico y se va a mantener. Sin embargo, en este momento el balón está en la cancha de Viva y esperamos que podamos iniciar estas conversaciones de inmediato y avanzar rápidamente", manifestó Ortiz.