Ante el desestimiento de integración de Avianca con Viva Air, debido a las fuertes condiciones impuestas por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para dar su visto bueno definitivo de la operación, los trabajadores de esa última compañía le hicieron una serie de peticiones al Gobierno, que les permita superar su situación laboral.



Carlos Roncancio, representante de los trabajadores de Viva Air, dijo que es urgente el el Gobierno tome todas necesarias para salvaguardar la seguridad de dichas personas con entidades como la Aerocivil, el Ministerio del trabajo y la Defensoría del Pueblo, para que, a pesar de existir un recurso de apelación ya resuelto, se puedan anular esas resoluciones que con las que se resolvieron el recurso de apelación y de reposición y se haga un análisis mucho más detallado que represente la recuperación de esa fuente de empleo. y de esta forma evitar la pérdida de esos puestos de trabajo.



Lo segundo, que se proteja también el derecho a la salud de esos trabajadores, en especial aquellas mujeres que se encuentran en estado de embarazo, aquellos con tratamientos médicos pendientes, y que se continúe pagando la cotización y puedan estar protegidos ellos y sus familias ante incontigencias que se puedan presetar, pero además, frente a las prestaciones que estos demandan.



Otra de las peticiones de los trabajadores es que a través de otras empresas del sector, incluida Satena, se puedan vincular las personas que quedarán cesantes productos de la no terminación del proceso de integración.



"Las personas enfermas será muy difícil contratarlas", precisó Roncancio, por lo que sugirió que sea el Gobierno el que las contrate, de tal manera que puedan recuperar su capacidad laboral en momentos complejos como el actual.



Pero también están demandando que se les pague una renta básica que les permita a esas personas cesantes atender las necesidades básicas de sus hogares. Esta sería mientras pueden volver a ubicarse laboralmente, "es una propuesta que habrá que estudiar con los trabajadores, el Gobierno y los sindicatos, pero lo deseable es que fuera de un salario mínimo", insistió el vocero.



El asesor Jurídico de los Trabajadores Aéreos de Colombia también hizo un llamado a los empresarios del país para que abran las puertas de sus compañías a dichas personas y estas puedan sobrellevar sus dificultades actuales. "Necesitamos no solo la solidaridad de las empresas del país frente a este personal disponible y con capacidades, también de las autoridades para salir adelante de esta crisis social que están enfrentando cientos de colombianos", insistió Roncancio.



El dirigente hizo, además, un reconocimiento a las directivas de Avianca, quienes anunciaron que están dispuestas a contratar parte de ese personal cesante, pero advirtió que el Gobierno también debe garantizar el crecimiento de estas compañías para que en momentos como el actual puedan atender las necesidades del mercado laboral del país.



Por último, señaló que el comunicado de la Aerocivil deja más interrogantes que claridades. En su opinión, a dicha autoridad no le interesa mucho los trabajadores y cree que porque al país llegarán nuevas empresas con ello estarán garantizados esos empleos.



"Estas empresas llegan con sus propios modelos muy precarios (en materia laboral) y las relaciones de trabajo y con las organizaciones sindicales no son maduras ni permiten tener relaciones armónicas de crecimiento mutuo sino más bien de ahorrar el mayor número de costos, incluidos los concernientes a los salarios de los trabajadores", puntualizó el vocero.