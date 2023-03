La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que en menos de 48 horas, desde la radicación de una demanda de protección al consumidor, instaurada por una de las afectadas por la suspensión de operaciones de Viva Air, decretó la primera medida cautelar en contra de la aerolínea.



Según el ente de control, la actuación de Viva “…da cuenta de una flagrante vulneración a los derechos de consumidor previstos en la Ley 1480 de 2011 e incluso, normas de contenido constitucional, no solo por los efectos de la decisión unilateral e intempestiva de suspender sus servicios, sino además, en pleno desconocimiento de sus obligaciones y responsabilidades como proveedor de un servicio de vital importancia para consumidores y usuarios…”.



Además, la Superindustria encontró que “en la página web de la aerolína, los canales de atención al cliente no ofrecen ningún tipo de información, guía o posibilidad de presentar sus peticiones, por el contrario, replican en todos los casos el mencionado comunicado sin ofrecer soluciones al menos oportunas a la necesidad de usuarios como la aquí demandante”, motivos por los cuales se adoptaron medidas urgentes para salvaguardar los intereses de la usuaria.



Entre las medidas adoptadas, la SIC le ordenó a Viva Air la devolución inmediata del dinero de los tiquetes aéreos a la pasajera, o su reubicación sin costo alguno en un vuelo con otra compañía aérea para el cubrimiento del trayecto aéreo.



Los usuarios que no soliciten medidas cautelares a la Superintendencia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales deberán presentar una reclamación directa a la aerolínea antes de radicar la demanda.



En caso de acudir a la entidad para presentar una demanda junto con la solicitud de medidas cautelares a través de la delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, debe tener presente que, si el vuelo adquirido fue de carácter nacional, la demanda debe ser interpuesta contra la sociedad Fast Colombia S.A.S. por otra parte si el vuelo es internacional la demanda deberá ser en contra de Viva Airlines Perú SAC.



La demanda, junto con la solicitud de medidas cautelares podrá ser interpuesta utilizando el aplicativo “Demande aquí” (https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DemandasProteccion/) disponible en la página Web de la entidad, también se puede remitir al correo electrónico (contactenos@sic.gov.co).





O también se puede radicar en forma presencial en las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Carrera 7 No. 31 A – 36 piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C.. Se anexa infografía para orientar a quienes consideren pertinente presentar su demanda ante la SIC.