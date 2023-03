A la crisis financiera por la que atraviesa la aerolínea Viva Air, que la obligó a dejar en tierra su flota de aviones afectando a miles de viajeros en todo el país, así como en Argentina y Perú, se suma ahora la zozobra de sus más del 1.250 empleados por la decisión de la compañía de despedir a 260 pilotos y 460 auxiliares de vuelo, por lo que, a través de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) le están pidiendo al Gobierno que intervenga para tome las medidas necesarias para que se proteja a los colaboradores de dicha aerolínea y se evite que cientos queden en la calle.



Según el capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Acdac, dijo que la compañía está adelantando un plan de retiro voluntario para este grupo de colaboradores, que se consideraría como algo de mutuo acuerdo.



Quienes se acojan a este recibirán un pago de sus acreencias laborales causada hasta el momento y un bono adicional, lo que indica que será una liquidación normal y no como si la empresa lo hubiese despedido.

Lo que suena curioso para el vocero de los pilotos es que la empresa halla citado a una reunión a las 4 de la tarde, se extienda casi hasta las 6 y les digan a los asistentes a dicha reunión que tienen plazo hasta esa hora de firmar el documento, advirtiéndoles que si no lo hacen, la empresa no tendrían como liquidarle en el futuro.



La reunión tuvo lugar el pasado 28 de febrero y según el capitán Villa, no tuvo la acogida que la empresa esperaba, por lo que las directivas de la misma se dieron a la tarea de llamar a uno por uno de los empleados para insistirles en la propuesta y en que debería acogerse de una vez porque no se tenía certeza de que Viva Air pudiera pagarles más adelante.



En un video dado a conocer el pasado 1.° de marzo, Francisco Lalinde, presidente (e) de Viva Air, anunció que los trabajadores de la compañía habían apostado por la continuidad, y que de la planta de 1.250 trabajadores, menos de 200 se habían acogido al plan de retiro voluntario.



Ante esas circunstancias, empleados de la aerolínea adelantan a esta hora un plantón frente a las instalaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en rechazo a esas condiciones que presenta Viva, pero además, para solicitarle a las autoridades gubernamentales intercedan para evitar lo que ellos llaman unos despidos masivos.



"Esta es una clara intimidación por parte de los directivos de la empresa, por lo que pedimos que el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil, hablen con los directivos para que cesen la presión para que los trabajadores firmen ese plan de retiro planteado", señaló el vocero de la Acdac, quien dijo que se había enterado por los medios de comunicación que el Mintrabajo no había recibido la solicitud para adelantar despidos masivos.



Por eso, desde la Acdac los empleados de la aerolínea están solicitando la intervención del Gobierno, más ahora que la compañía pasa por una crisis compleja con afectaciones graves para los pasajeros en los que se ha concentrado toda la atención, desatendiendo las necesidades por las que están pasando los colaboradores de la empresa.



No obstante, Villa dijo que se han venido adelantando algunas reuniones en el ministerio de Trabajo con pilotos y auxiliares de vuelo, pero sin que en estas haya presencia del ministro o su viceministro.



Agregó que el plantón de este viernes lo hacen ante la Aerocivil porque es esta la que expide las licencias de operación de los pilotos, pero que seguirán insistiendo ante el Mintrabajo en los próximos días hasta obtener una respuesta, aunque el asesor que los atendió les dijo que estaba muy preocupado por esa situación.



El directivo de la Adac dice que hay mucha incertidumbre y desde el año pasado la empresa está esperando que las autoridades tomen una decisión frente a una eventual integración de Viva con otra compañía del mercado, aunque insiste en que el plantón que adelantan los trabajadores no es en ese sentido sino para proteger su empleo y sus derechos.



Si bien reconoce que la empresa ha cumplido hasta ahora con los pagos de salarios y demás, insiste en que hay mucha presión por parte de las directivas para que se acojan al plan de retiro propuesto y teme que en adelante la compañía pueda seguir cumpliendo con esas obligaciones laborales.