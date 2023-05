Después de que la aerolínea low cost Viva Air anunciara el cese de sus operaciones y de que Avianca resolviera no llevar a cabo la integración, se dio a conocer un texto que habría sido enviado a los colaboradores de la extinta aerolínea en el que explican qué sucederá con los pagos de nómina.



En el documento se dirigen al "equipo Viva" afirmando que han "buscado por diferentes medios la consecución de recursos económicos que nos ayuden a solventar los pagos de la nómina y las acreencias laborales causadas en el mes de mayo de 2023". Sin embargo, señalan que no fue posible, por lo que este 31 de mayo no recibirán el dinero que les corresponde.



(Lea también: Presidente de Avianca responde a la Aerocivil y aerolíneas: 'Jugaron un rol perverso').

"Como consecuencia, es importante que cada persona revise sus pagos obligatorios pendientes que se realizaban a través de descuentos de nómina, debido a que dichos descuentos no pudieron ser procesados para el pago a ningún proveedor (AFC/APV, libranzas, embargos, fondo de empleados, SURA, sindicatos, entre otros)", añaden.



En este sentido, informaron cuáles son los pasos a seguir.



(Siga leyendo: Estas son las peticiones de los trabajadores de Viva Air al Gobierno).



En el caso de la Póliza de Salud Viva (beneficio), a partir del 1 de junio queda sin cobertura, por lo que quienes deseen continuar con este servicio deben solicitarlo a SuAgencia.



Lo mismo ocurre con las Pólizas de Salud Viva (particular); sin embargo, aclaran que su pago está pendiente desde el 1 de mayo.



Se iniciará el proceso de liquidación de ahorros y cartera del Fondo Presente. "Para las personas que tienen créditos con el Fondo se cruzarán saldos con los ahorros y se les estará enviando al correo personal los saldos pendientes de pago, asimismo, un asesor se contactará para revisar pasos a seguir", dice el comunicado.



Por último, recuerdan que por normatividad colombiana el trabajador solo puede retirar sus cesantías cuando termina el contrato de trabajo o cuando lo necesita para vivienda, reforma, educación y pagos de hipoteca.

Más noticias

- Sector petrolero perdió 16.000 empleos y capacidad operativa en los últimos seis meses

- ¿Quiénes son los interesados en comprar a Millicom, la firma detrás de Tigo?

- Avianca abre convocatoria laboral para pilotos y otros cargos operativos



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS