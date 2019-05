Arrolladora participación de Colombia en la visita de Obama

La gran expectativa que genera en Colombia la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la confirma el comportamiento que tiene la venta de la boletería de los interesados en ver a uno de los conferencistas más caros del mundo.



Su participación suena algo sencillo y, por lo mismo, atractivo: "una conversación con el presidente Barack Obama".



Este líder mundial que ganó las elecciones de noviembre de 2008 en Estados Unidos, en medio de su peor crisis económica, es uno de los invitados de lujo al Congreso Exma Colombia, especializado en mercadeo.

El evento se realiza este lunes y martes en el Movistar Arena. Obama, uno de los platos fuertes, estará el martes. Hasta el momento, la boletería VIP, Oro, Plata y Lite aparecen agotadas.



Los mensajes de Obama, durante sus elecciones, hacen parte de lo que creó su fuerza, hasta convertirlo en un panelista cuyo costo, sobrepasa los 2 mil millones de pesos.



El discurso de ObaMa, cargado de mensajes que buscaban inculcar esperanza seguramente volverán ahora en la conversación que tendrá con Colombia.

Economía y negocios, un tema clave

Junto con Obama, llegarán a la capital el país 60 líderes mundiales para hablar de las tendencias, transformación digital, estrategia y nuevos modelos de negocio. El espacio liderado por el expresidente estadounidense se denomina “A conversation with President Barack Obama”, y con quien se debatirá acerca de estrategias de influencia de auge en esta época.



“Lo que queremos es promover una Latinoamérica más creativa y más dinámica. Esto asegurará que los países incrementen su crecimiento con fuentes no tradicionales como la creatividad, la innovación y el pensamiento no tradicional, herramientas clave, ya que en EXMA el marketing es todo”, aseguraron Fernando Anzures, fundador de EXMA; y Ricardo Leyva, fundador de Sistole y nuevo socio en EXMA Colombia y EXMA Miami.





Este año, por primera vez en la región, se reúnen en un mismo lugar todos los líderes decisores de las empresas, agencias, emprendedores, inversionistas desde CEOs, ejecutivos C-Level, líderes de marketing, innovación, nuevos negocios y ventas.



“En años anteriores, EXMA ha contado con grandes referentes del mundo de los negocios, tales como el fundador de Netflix, el vicepresidente de marketing de Alibaba o el fundador de Waze, entre muchos otros; por eso EXMA se trata de la democratización del marketing como pilar para transformar el mundo de los negocios, para revolucionar la educación de Colombia y del mundo en general”, concluyen sus organizadores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS