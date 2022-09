Si Colombia quiere acelerar en la penetración de fuentes de energía renovable no convencional en áreas de gran potencial, necesita hacer un esfuerzo importante en renovar una vetusta infraestructura de transporte regional, porque la red actual no aguantaría ese crecimiento.



Así lo asegura Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), quien en diálogo con EL TIEMPO habló de la marcada intención de consolidarse en Brasil apostándoles a subastas para conectar proyectos eólicos del noreste, para lo cual le plantearon a ISA trabajar juntos.

¿Cuál es su visión de la transición energética?



Tener calidad de aire es una prioridad que se justifica en cualquier discusión y en Colombia la gran fuente de contaminación, fuera de la deforestación y del metano de las vacas, es el transporte. Es razonable dar una discusión, particularmente en la reconversión de la operación de carga y transporte público en ciudades.



Hay soluciones eléctricas muy competitivas para camiones pequeños y buses urbanos como lo está mostrando Bogotá. En el transporte pesado intermunicipal sí es imposible moverlo a eléctrico, pero hay soluciones de gas licuado. El GEB lo está haciendo en Perú con excelentes resultados.

¿Cómo funciona?



Si usted baja la temperatura del gas a menos 145 grados Celsius, tiene un líquido en un esquema en el que está controlada la temperatura y el camión quema ese gas licuado. Eso requiere una infraestructura de aislamiento y refrigeración. En Perú lo venden a 1,3 dólares el millón de BTU, es increíblemente competitivo y le ahorra a la gente un montón de plata.

Un precio muy barato...

Era el precio aquí cuando se regulaba, hasta que en el 2013 Ecopetrol se movió duro y lo liberó y hoy cobra 6 dólares. En Colombia, una clara agenda que debería darse es la transformación en parte del parque automotor a eléctrico y un aumento de demanda eléctrica por los metros y buses urbanos.



Tiene sentido que se satisfaga con energías más limpias y por eso nuestra inversión para transmitir todo lo que es renovables no convencionales. Eso se está viendo en Brasil, con inversiones gigantescas en el noreste. Estamos tratando de comprar infraestructuras para posicionarnos en ser los transmisores de las energías limpias, como en Colombia.

Consolidarse en Brasil…



Donde están los grandes desarrollos de infraestructura para transmisión de energías renovables es nuestra apuesta. Brasil va a hacer mucha infraestructura y hay una muy grande el próximo año, en la que aspiramos a competir.

¿Qué capacidad tienen y cuánta se requiere?



Tenemos unos 5.500 kilómetros, pero en Brasil eso es menos de un 4 o un 5 por ciento. Todavía somos chiquitos, porque allá hay un gran monstruo que es Eletrobrás. Viene una obra muy importante que es una línea de alto voltaje de corriente directa, que se utiliza para mover a larga distancia estos renovables no convencionales y soñamos poder estar allá participando de manera competitiva.

¿Lo buscarán solos o con socios como ISA?



Sería fenomenal con ISA. Una empresa emblemática del país y lo que hemos hecho juntos ha salido bien. En Perú tenemos casi 12.000 kilómetros de redes con ISA y es una empresa muy exitosa. Estamos hablando con ellos. No puedo garantizar el resultado, pero es un socio natural y Colombia gana con sus empresas liderando el sector.

¿Cómo avanzar más rápido en Colectora?

Estamos esperando el resultado de la licencia ambiental y esperamos que se resuelva en semanas, para la parte La Loma-Cuestecitas. En la parte de Cuestecitas-Colectora, la parte de la alta Guajira, dependemos de terminar las consultas. Ya llevamos 202 y vemos claro llegar a 210. Tenemos el proceso del diálogo social y hay algunas comunidades que son retadoras, pero estamos convencidos de la transparencia y seriedad de nuestra oferta y esperamos lograr construir acuerdos.

¿Cómo avanzar en una integración regional de transmisión, más allá de Panamá?



Es un tema de voluntad política. Cuando los sectores tienen, entre comillas, alguna ineficiencia por la forma en que se han organizado, el precio lo pone el más ineficiente. En las discusiones que se están dando, a empresas obsoletas de gas y carbón que pueden ser contaminantes, pero que podemos necesitar, no deberíamos dejar que pongan el precio, sino hacer un acuerdo de largo plazo por servir de apoyo, pero en el cual lo que despachen nunca sea el precio de mercado. Lo deben fijar las que sean competitivas y limpias, eólicas, solares e hídricas.

¿Y cómo asegurar que se logre la confiabilidad?



A mediano y largo plazo, claramente lo que han hecho en España, en islas Canarias, de generar almacenamiento de energía a través de bombear agua montaña arriba, y tener reservas para generar en esos casos, es una solución muy interesante que creemos que Colombia puede estudiar.

Las eólicas en las noches, si hay buen viento, pueden permitir desalinizar y elevar aguas en volúmenes muy importantes. Eso permite tener reservas y alimentar distritos de riego, acueductos y, si se necesita, dejar caer el agua nuevamente para generar energía eléctrica.

¿Cuál sería el costo frente al de baterías?



A eso le falta inventarse, pero acá es el costo de poder construir la infraestructura de almacenamiento y el bombeo. En Colombia no existen, pero son estudios que vale la pena hacer.

Entre tanto, la única fuente de confiabilidad es gas y las térmicas son muy eficientes. La pregunta es cómo les paga usted y si ese despacho debe poner el precio marginal del mercado o no, que es otra discusión, pero claramente el gas debería ser el respaldo del sistema energético. Por eso es importante la confiabilidad en el suministro de gas, otro de los temas de incertidumbre.

Y no sabemos qué venga con las políticas de los próximos años...



Hay mucha incertidumbre en el abastecimiento. Usted tiene un reto en confiabilidad que le queda dependiendo, si no está el gas disponible, del fueloil, y ahí está dependiendo de lo que pase en precio y que está un poquito incierto. La confiabilidad del sistema puede tener altos precios porque no tenemos fuentes que controlemos a precios razonables en el corto plazo.

¿Qué tanto interés hay por las electrificadoras que piensa vender el Gobierno?



El GEB claramente está interesado en comprar electrificadoras, obviamente dentro del acuerdo marco de inversión que tenemos con Enel, y también nos interesa Invercolsa. Lo hemos expresado y ratificamos el interés de continuar esa estrategia de crecimiento.

¿Cómo ve el panorama de transmisión, especialmente en las regiones?



Es urgente más inversión. La calidad del servicio está cayendo en todas las zonas de crecimiento. Hay demasiada gente colgándose en la red y son muy viejas, de muy baja capacidad de carga y no están aguantando.



El país tiene que invertir en su infraestructura de transmisión, particularmente a nivel local y de transmisión, porque hay oportunidades importantes de generación solar, pero que la red actual no tiene cómo soportarlas.

Toda la parte del Magdalena Medio podría tener generación que podría venderse al sistema en parte, pero no hay cómo transportarlo.



Se necesita conectarlas al SIN, con cables más gordos y con subestaciones. Hoy tenemos como hilitos y hay que elevar la capacidad de transmisión del sistema.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios