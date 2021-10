Virgin Mobile lanza una nueva apuesta de telefonía móvil por suscripción

Virgin Mobile anunció su nueva apuesta de telefonía móvil por suscripción, una alternativa diferente a lo convencional (prepago o pospago), con la que busca que cada usuario pueda ser autónomo con el manejo de su portafolio y que, de acuerdo con la empresa, no tenga ningún tipo de contratos o reportes a centrales de riesgo.



“La idea es que los usuarios puedan tener los servicios de Virgin como si se tratara de una compra de servicios de streaming o de música, solo hay que ingresar a la página web y con la tarjeta de crédito o débito con CVV se hace la suscripción y se puede cambiar cada mes si se requiere, se puede gestionar y también pausar en caso de que no se vaya a usar por un tiempo”, explicó Juan Guillermo Velez, CEO de Virgin Mobile en Colombia.



Así las cosas, el operador espera ofrecer una alternativa diferente junto a las tradicionales que ofrece en Colombia desde hace 8 años. Actualmente Virgin cuenta con más de 3 millones de usuarios, convirtiéndose así en uno de los mercados más importantes para la región.



La empresa de Richard Branson, espera tener 150.000 clientes en suscritos en esta modalidad de la base que ya tienen, “actualmente hay unos 40.000 de este modo y estamos muy optimistas con esta nueva modalidad y vamos por muchos más”, afirmó el directivo.



El operador móvil virtual que alquila la red (señal) a un tercero, logra operar en Colombia y garantiza conexión a todos sus usuarios desde cualquier lugar del país, una de las oportunidades de mejora más común cuando de operación móvil se trata.



“Esto no tiene que ver con que haya o no un nuevo jugador en el mercado, buscamos facilitar la vida a los clientes y nuestro objetivo es dar un producto con lo mejor de los dos mundo ( prepago y pospago) porque es una suscripción distinta, además creemos que la llegada de competencia da ventajas a los clientes y esperamos que sea con las mismas reglas de juego para todos los competidores”, agregó Velez.



