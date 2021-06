Las demandas que se vienen de los empresarios por desmanes del paro 

Empresarios y agremiaciones en Colombia están contemplando la posibilidad de recurrir a acciones judiciales contra quienes han promovido el paro nacional desde el pasado 28 de abril. Hay que recordar que el Comité Nacional del Paro informó que suspendiera, de momento, las manifestaciones en el país, tras más de 40 días. No obstante, se ha hablado de otras actividades diferentes a marchas y bloqueos.



“Es algo que nos hemos planteado en el Consejo Gremial, en Fenalco también. Esto no puede quedar impune, cuando se ve la magnitud de los daños que fueron tan graves y tan grandes a la sociedad en general y a la clase trabajadora que se jactan de representar los dirigentes sindicales", dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



Para Cabal, los responsables pueden ir desde la propia institucionalidad, pasando por autores intelectuales de la convocatoria y siguiendo por los autores materiales.



“Pero este es un tema jurídico y de justicia complejo de manejar y lo que quiero compartir con ustedes es que nuestros comerciantes afectados están con toda la determinación de que tenemos que hacer algo importante para que esto no se quede sin pasar la cuenta de cobro", agregó.



Para el presidente de Fenalco, la Fiscalía es un camino y otros hablan de las acciones de grupo: “La verdad, no hay un ánimo de revancha, pero sí hay un ánimo de que el país no vuelva a sufrir esto”.



Por su parte, Forero, la presidenta de Camacol, recalcó que "las situaciones del último mes no pueden volver a pasar: hay que lograr que no haya impunidad" y precisó que la institucionalidad debe operar para que se asuman las responsabilidades, al tiempo que se refirió a casos de alcaldes que no actuaron debidamente ante la crisis.