La multinacional estadounidense Victorias's Secret, reconocida mundialmente por sus productos de belleza y lencería, abrirá su primera tienda en Colombia. Actualmente hay pequeños puntos en el país y, esta vez, será una tienda grande que traerá las colecciones completas de la marca.



La tienda estará ubicada en el primer piso del centro comercial Parque Colina, al norte de Bogotá. Su inauguración será el próximo 15 de julio. Entre la oferta de productos que promete para esta nueva apuesta se destacan colecciones de Victoria’s Secret que incluyen Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria, Lounge y más.



De igual manera, traerá al país un surtido más amplio de fragancias como Victoria’s Secret Bombshell, Victoria’s Secret Tease, Victoria’s Secret Very Sexy, Mists & Lociones, entre otras.



A nivel nacional la marca cuenta con 11 tiendas y esta sería la número 12. En el mundo cuenta con 1.400 tiendas minoristas y alrededor de 25.000 mujeres trabajando para la compañía.



Entre otros detalles de la tienda en el país, está que su personal estará capacitado especialmente en entalle para ayudar a los clientes a encontrar su mejor ajuste.