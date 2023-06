La modernización y ampliación de la vía entre Bogotá y Girardot es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se están desarrollando actualmente en Cundinamarca. Vía 40 Express es la concesión a cargo y tras la salida de Conconcreto, Vinci Highways se convirtió en el principal accionista con una participación del 75 por ciento.



En entrevista con EL TIEMPO, Laurent Cavrois, CEO de Vinci Highways Latam y de Vía 40 Express revela cómo avanzan las obras del proyecto, que en abril logró el cierre financiero.

Laurent Cavrois, CEO de Vía 40 Express. Foto: Vía 40 Express

¿Cuál es el avance que reporta el proyecto?



Empezamos las obras hace casi dos años y estamos superando un 30 por ciento de avance general. Ya terminamos la Unidad Funcional (UF) 8 y acabamos de poner a disposición de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la UF1, que es la más grande de todo el proyecto. Lo hicimos conforme a las fechas contractuales e, incluso, a finales de 2023 vamos a entregar la UF4.



Con esas dos entregas y con el progreso de los otros tramos, al final de este año habremos cumplido con la mitad, sino del proyecto, por lo menos de la longitud de la ampliación y la rehabilitación del corredor.



¿Ese avance va en línea con el cronograma?



Estamos conforme al cronograma contractual pactado con la ANI. Tuvimos problemas en el pasado, pero accedimos a mecanismos para compensar los inconvenientes de la pandemia y otros factores. El proyecto se terminará a finales de 2025 o comienzos de 2026.



Nos quedan menos de tres años de trabajo y la inversión global será de un poco más de 5 billones de pesos. Somos muy conscientes de las dificultades y del impacto que tienen las obras sobre el tráfico y por eso estamos siendo lo más leves posibles.

¿La entrega de tramos ayudará a mejorar la movilidad para fin de año?



Seguramente todo el sur del corredor va a fluir mucho mejor. El próximo año las obras se van a concentrar más al norte, entre Soacha y Fusagasugá, entonces habrá molestias en esta parte del corredor. Estamos trabajando con todo lo que podemos con el fin de mitigar esas molestias para los usuarios que utilizan la parte norte.

¿La situación macroeconómica les ha afectado en la financiación?



Estamos afectados por la inflación porque encarece los insumos y otro tema que nos afecta es la subida de las tasas de interés. Es una buena señal que hayamos logrado el cierre financiero en un mercado un poco agitado y es una buena noticia para el proyecto porque nos da una visibilidad en los costos financieros a largo plazo.

¿La salida de Conconcreto puede afectar los avances del proyecto?



No porque Vinci es una empresa mundial y tenemos un respaldo de la casa matriz muy fuerte en términos de capacidad financiera y técnica y gestión del proyecto. No hay una dificultad para la construcción o para cumplir las responsabilidades que tenemos.

El cierre financiero del proyecto es un buen ejemplo de que los actores del sector reconocen nuestro liderazgo en la materia y nuestra capacidad de llevar a cabo el proyecto. No es un problema (la salida de Conconcreto), es más bien una oportunidad.

¿Qué tanto les puede afectar el congelamiento de peajes?



Cuando un país recurre a inversionistas para hacer realidad su programa de infraestructura el compromiso inicial es tener una previsibilidad del marco jurídico y económico de estos negocios a largo plazo, también hay un pacto para que este marco no se altere.



Lo más importante con esta decisión que tomó el Gobierno es poder garantizar que los compromisos que se tomaron dentro del marco jurídico y contractual se van a cumplir. En nuestro caso, a la fecha no tenemos problemas. Estaremos muy atentos con nuestros colegas de la CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura) para que realmente esas reglas de juego no se alteren.



Es más fácil congelar que descongelar, entonces también estaremos muy atentos y esperamos que realmente sea una situación excepcional. Estamos dentro de un marco macroeconómico muy excepcional, pero no hay que dejar que esto se vuelva la regla porque, aun con mecanismos contractuales bien sólidos, las ecuaciones ya no se van a poder dar y acabarán costando demasiado al Presupuesto de la Nación.

¿Les interesan otros proyectos en el país?



En el Grupo Vinci tenemos una estrategia clara y es que estamos invirtiendo a largo plazo. Estaremos acá por lo menos 30 años porque es el plazo del contrato y durante estos años vamos a buscar otras oportunidades. Dependemos un poco del plan de proyectos que presente la ANI, estamos apostando por Colombia y pensamos que es un país con mucho potencial.

Variante de Fusa Foto: Vía 40 Express

Para aprovechar ese potencial, ¿qué aspectos se deben mejorar?



El Plan Nacional de Desarrollo es ideal siempre y cuando un Estado tenga el afán de planificar y ordenar las prioridades. No estamos acá para dar lecciones ni explicar lo que es prioritario, pero siempre insistimos en que haya un esfuerzo de planificación y alienación de varios sectores porque es positivo que se ejecuten los planes.



Nosotros, por el momento, estamos apoyando y viendo de manera muy positiva los esfuerzos actuales para articular las prioridades. Sentimos que para nosotros habrá oportunidades dentro de los planes que presentó el Gobierno.

¿En cuanto a licenciamiento y conflictividad social hay algo por mejorar?



Son temas muy difíciles, delicados y comunes en todos los países de la región. Lo que siempre decimos es que queremos proyectos que sean aceptados a largo plazo y tenemos que cuidar las fases preliminares, porque de lo contrario no son sostenibles. Insistimos mucho en que el privado no puede hacer los proyectos solo, tenemos que tener una repartición de los papeles muy clara y poder ejecutar nuestras obligaciones en un marco bien definido.

¿Es viable reemplazar los peajes por cobros de valorización?



Desde mi experiencia en otros países, esta idea de recuperar una parte del valor de una infraestructura es válida, pero hay que construir los instrumentos y ser capaces de recaudar este valor. Lo que no he visto son esquemas donde la valorización reemplace los peajes porque al final los peajes equilibran los costos de capital y de operaciones.