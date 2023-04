La marca Agua Bendita anunció su alianza con la cadena de almacenes estadounidense Target.Esta nueva colección de primavera plasma la visión creativa de las diseñadoras y co-fundadoras, Mariana y Catalina.

“Las prendas están diseñadas para acompañar a los clientes con mucho estilo en todos sus viajes y aventuras de primavera, desde la playa y la piscina hasta el brunch del fin de semana, salidas nocturnas y mucho más. Queremos que cada pieza tenga un poco de nuestra cultura colombiana”, señaló Catalina Álvarez.



Por su parte, Jill Sando, vicepresidenta ejecutiva y directora general de comercialización de Target, comentó que este tipo de alianzas buscan acercar a los consumidores de las tiendas con los mejores diseñadores.



“Target tiene una larga historia de ofrecer a nuestros clientes los mejores diseñadores del mundo a precios increíbles, y nuestra colaboración con Agua Bendita, Fe Noel y Rhode es otro excelente ejemplo de ello. Estas son marcas audaces, distintivas y fundadas por mujeres, inspiradas en sus propias raíces y culturas, y sé que les van a encantar a nuestros clientes”, señaló la ejecutiva.

Colección de Agua Bendita para la cadena estadounidense de grandes almacenes Target Foto: Agua bendita

Más de la colección

Agua Bendita x Target cuenta con piezas de ready to wear y trajes de baño, los cuales incluyen, sets, vestidos, accesorios, bikinis y enteros. Estas permiten al consumidor saltar de la playa a la calle y cuentan con estampados hechos a mano que celebran la naturaleza y la belleza de Colombia y su herencia.



“La colección estará disponible en Target.com y en más de 900 tiendas Target en Estados Unidos a partir del sábado 15 de abril hasta agotar existencias. Con tallas que van desde la XXS hasta 4X, y un valor increíble para los clientes con precios de $15 a $48, con la mayoría de los artículos a $35 o menos”, señaló la cadena de almacenes.

