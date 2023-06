Esta semana, el grupo empresarial francés Casino reveló que se desprenderá de sus negocios con el Grupo Éxito debido a una millonaria deuda que intenta solventar.

Aunque no entregó mayores detalles de cómo sería el negocio para vender al Grupo Éxito, este miércoles apareció un primer interesado. Se trata del banquero y empresario colombiano Jaime Gilinski Bacal.

El empresario anunció que está dispuesto a pagar 836 millones de dólares (unos 3,5 billones de pesos) por el 96,52 % que la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) posee en el Grupo Éxito.



“Companhia Brasileira de Distribuição (...) informa a sus accionistas y al mercado en general que hoy el Sr. Jaime Gilinski ha presentado a la Compañía una oferta no solicitada, no negociada previamente con la administración, para adquirir la totalidad de la participación de la Compañía en Almacenes Éxito S.A. ("Éxito" y "Oferta", respectivamente)", se lee en un comunicado conocido por EL TIEMPO.

¿Qué dijo el Gobierno?



A propósito de la oferta de Gilinski, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió este jueves 29 de junio a este tema.



Para Bonilla, se trata de un tema que debe analizar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que tendrá que encargarse de evaluar y plantear salidas.



Sobre la intención de los Gilinski de comprar el Éxito, Bonilla -indagado por periodistas-agregó: “No puede romper las normas de competencia y debemos impedir los monopolios”.



Aunque el Minhacienda hizo mención a un "monopolio", el Grupo Empresarial Gilinski no posee negocios en la industria del retail y los almacenes de cadena.



La venta del Grupo Éxito por parte de Casino está en una fase primaria y, una vez avancen, será la SIC la que analice los detalles de los negocios que se planeen y el alcance de un eventual acuerdo por parte de los interesados.

#ATENCION| Primera reacción del gobierno frente a la intención del grupo Gilinski por quedarse con @almacenesexito.



El Grupo Éxito, en Colombia, es dueño de los almacenes con el mismo nombre, además de las cadenas Carulla, Super Inter, Surtimayorista, Surtimax y los centros comerciales Viva.



Los Gilinski, por su parte, acaban de hacerse con el Grupo Nutresa, uno de los principales comercializadores de alimentos de América Latina.



