'Venimos a invertir, creemos en Colombia, está es la manera de reactivar la economía': Carlos Calleja, nuevo presidente de Grupo Éxito

El empresario salvadoreño Carlos Calleja Hakker que llega a liderar a la cadena de supermercados más grande del país, habló de los planes iniciales que tiene el grupo familiar ahora propietario de la compañía, de su ingreso a la empresa y de las estrategias que usarán para crecer también en Uruguay y Argentina.

De acuerdo con el empresario, el comercio es un catalizador que el país necesita para salir de estos tiempos desafiantes y por eso tiene una estrategia en marcha para equilibrar la competencia con las tiendas de descuento en el país.

Calleja llegó a liderar la compañía desde el 19 de enero de este año, luego de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada en la Bolsa de Valores de Colombia por el Grupo Éxito, en la que el grupo salvadoreño se convirtió en el nuevo dueño de la firma colombiana, con el 86,51 por ciento de las acciones de la compañía.

¿Cómo se da esa llegada a Colombia?

Grupo Calleja llega a Colombia y al Éxito de tiempo atrás, cuando las empresas colombianas empezaron a crecer en Centroamérica hace unos 15 años y desde el inicio vimos que había muchas similitudes entre las empresas; entre estas nuestro estilo de liderazgo, también la cultura interna y visión de negocio, así se alinearon las estrellas para que terminara en el acuerdo que nos trajo a Colombia.

Nosotros somos un grupo familiar pero muy profesional, nacimos hace más de 75 años cuando mi abuelo llegó a El Salvador desde España, encontró trabajo en el primer supermercado del país y ahí empezó todo. Aún hoy hay compañeros de mi abuelo que se acuerdan del inicio. Con esa mística y vocación de servicio seguimos. La visión empresarial surge de mi papá que con 19 años quiso comprar la tienda en la que trabajaba mi abuelo y así se dio todo.

En el grupo sigue esa mística de servicio de trabajo y es parte de lo que somos. El deseo de mi padre de construir algo es lo que nos lleva a dar el salto y empezaron con 11 compañeros, ahora con mucho trabajo y sacrificio, hemos pasado por todo; cosas buenas y malas pero nunca dejamos de invertir ni de apostar por el país y la región por que creemos en la gente, ese es nuestro centro, creemos en desarrollar el potencial de los seres humanos y lo hacemos en El Salvador y en toda Latinoamérica.

¿Cuál va a ser la estructura que tendrá el grupo?

Es una estructura sencilla, cuatro países trabajando de la mano, sin fronteras, somos compañeros que buscan fortalecer el grupo en sí y nos vemos como una gran familia.

Todos los equipos se enlazan y trabajan, los del cono sur: Uruguay y Argentina comparten y pueden trabajar de manera cercana y también ocurre ya con El Salvador y Colombia.

Cada país tiene un equipo profesional, con gente local, experta y nadie les va a pedir que se quiten la camiseta que tienen. Solo les vamos a pedir que se pongan la de la selección que es el Grupo Calleja

¿Cómo van a enfrentar a las tiendas de descuentos?

Trabajando muy duro, buscando hacer las cosas mejor cada día, siendo cercanos a nuestros clientes y sabiendo que ellos necesitan de nosotros y de nuestro apoyo. Nos hemos dado cuenta de los cambios en los hábitos de consumo de los colombianos, sabemos que a las familias no les alcanza el dinero, que están reduciendo el consumo. Somos conscientes de que necesitan un mayor ahorro y se lo vamos a dar.

Respetamos a todos nuestros competidores, pero estamos enfocados en nuestra estrategia, somos claros, fortaleceremos la plataforma actual y queremos acercarnos a todos nuestros clientes.

Estamos comprometidos y vamos a seguir como tenderos para dar lo mejor a nuestros clientes que son nuestro centro.

¿Cómo reciben al Grupo Éxito?

Muy bien, vemos que tenemos muchas oportunidades de crecer, encontramos al mejor equipo de trabajo, tenemos una variedad con la que no contábamos en El salvador con los textiles y electrodomésticos, pero tenemos ganas de trabajar y de ayudar a las familias colombianas en los momentos más duros.

¿Van a enfocarse más en un estilo o tipo de tienda?

Todas nuestras tiendas son como bebés nuestros, ahora el tema de las marcas nos da una gran diversidad porque hay unas banderas o marcas que mejor representan y nos dan una mejor conexión con los colombianos.

Seguimos con el Éxito y con Carulla que son tan queridas y seguirán hasta en 200 años.

Creemos que el tema con el formato exprés puede crecer mucho en el caso de Carulla y también con eso podemos competir. La gente quiere tener una linda experiencia sin importar si es una tienda Wow o una exprés.

¿Qué expectativas tiene en la reducción de la inflación y de las tasas de interés ?

Yo he aprendido que nadie tiene una bola de cristal, pero sí puedo asegurar que trabajamos incansablemente para apoyar a los colombianos en este momento. Mi esperanza es que mejoren las cosas. Que la inflación vaya bajando, que las tasas también y que el consumo se reactive. Lo que sabemos es qué vamos a hacer y es invertir, seremos una trinchera y un catalizador de la economía para aliviar los bolsillos de las familias cuando más lo necesitan y aunque sabemos que la inversión ha caído en el país, vamos a actuar.

También tienen un negocio inmobiliario acá en Colombia que creció, ¿qué planes hay allí?

Sin duda seguir invirtiendo, somos de la filosofía de ser constantes, de hacerlo así en el trabajo y en la inversión. Buscamos ser la gota de agua que cae y cae. Uno no siempre puede esperar el momento perfecto, sino que también debe arriesgarse. Nosotros vamos a seguir invirtiendo, creemos en Colombia y esta es la manera de reactivar la economía.

Vamos a hacerlo en este negocio, en los almacenes, en el país y vamos a estar en la vanguardia. Hoy mañana y siempre creemos y vamos a apostar por todo.

¿Tienen un mercado prioritario o uno en el que se van a enfocar?

Sería un error establecer un orden y decir el primer, segundo o tercer lugar es tal, es irresponsable pensar que solo es uno el prioritario y al final son cuatro países que todos suman, son cuatro equipos trabajando sin fronteras y con una sola visión, impulsando el mejor recurso que es la gente de Latinoamérica.

También vemos que podemos hacer un impacto positivo en esto con inversión a largo plazo. Lo que estamos haciendo es abriendo fronteras, abriendo canales de comunicación y trabajando con la camiseta porque unidos somos más fuertes y vamos a ser un grupo más sostenible

¿Qué tanto pesa el contexto y la experiencia al momento de invertir?

Nosotros somo consecuentes con nuestra filosofía y vemos más allá de la coyuntura actual, no vemos solo el corto plazo. Esto nos dice que Colombia es una enorme promesa, y es un gran país, con un pueblo con el que vale la pena trabajar, así que es un gusto hacerlo.

Nuestra trayectoria y las experiencias que hemos tenido nos han dado fortaleza y nunca hemos dejado de invertir, acá no será la excepción. Tal vez al ver que esa receta nos ha funcionado nos da una perspectiva y criterio para invertir y tomar decisiones.

¿Les interesa ir por el restante de la empresa en bolsa?

No hace parte de nuestro planes inmediatos. Nosotros aprovechamos una oportunidad, vimos un tren pasar a baja velocidad y nos arriesgamos, tomamos acción por Colombia, por Argentina, por Uruguay y por la gente de esos países.

No está en la mesa y queremos trabajar con nuestra gente, estamos bien y vamos a dialogar con los accionistas minoritarios para tener buenos socios, que es lo que nos ayuda a ser exitosos.

¿Han pensado en traer a Super Selectos a Colombia?

No, por ahora, no hay necesidad. Colombia está bien atendida con Éxito, con Carulla con Surtimayorista y con las empresas acá. La idea es fortalecer y construir sobre lo que hay. Buscamos que se sientan cercanas las tiendas y sean el lugar donde democratizamos el ahorro.

Acá hay una plataforma poderosa y diversa en nuestra propuesta de valor, lo que pensamos es aprovecharla con una buena receta. Vamos a llevar productos colombianos a El Salvador y al sur del continente. Queremos trabajar en una Argentina más abierta a la importación de productos y queremos ayudar en el desarrollo de Argentina, tenemos un puente y vamos a aprovecharlo.

¿Hay una motivación para salir de centroamérica y buscar el sur del continente?

No, había una oportunidad que queríamos tomar, no es algo que tuviéramos pensado y fue la coyuntura la que nos llevó a dar el paso y fue un negocio muy ameno y eso también es importante, hacer y tener negocios bien hechos.

Ante la oportunidad analizamos y no nos arrepentimos, ahora quizás me falta sueño y viajo más porque me divido entre los cuatro países, pero estamos trabajando.

