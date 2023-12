'Es mentira': Van Camp's rechaza acusaciones de Mintrabajo de supuestos abusos

Seatech Internacional Inc, fabricante de la reconocida marca de atún Van Camp's, ha emitido un comunicado oficial el 27 de diciembre de 2023, en el que rechaza enfáticamente las acusaciones realizadas por la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las supuestas malas condiciones laborales de sus colaboradoras.



En respuesta a las declaraciones del Ministerio de Trabajo, que señalaban presuntas irregularidades en las condiciones laborales de mujeres en empresas de flores y pesqueras, incluyendo la necesidad de usar pañales debido a la falta de tiempos de descanso para ir al baño, la empresa ha manifestado su desacuerdo con estas afirmaciones.



“Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”, indicó la ministra en una rueda de prensa.



“Hemos detectado que algunas trabajadoras tienen que usar pañal, porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño”, agregó.



Ante estas declaraciones, en el comunicado, Seatech Internacional Inc. alega que las afirmaciones de la ministra son "sin fundamento" y califica el acto como un ataque que estigmatiza a la empresa.



Según el comunicado, estas acusaciones atentan contra los más de 35 años de trayectoria de la compañía, su aporte al país y la generación digna de empleo. La empresa, junto con sus 1.800 colaboradores, reitera que lo señalado por la ministra "no es cierto" y anuncia que procederá a defenderse bajo la ley y normatividad vigente en Colombia.

Entretanto, el ministerio señala que hay un grupo elite de inspectoras laborales, dedicado a vigilar que los derechos de las mujeres se cumplan y que está sistematizando la información.



“Nosotros estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de las labores y oficios tengan dignidad humana, que es fundamental”, dijo la ministra.



