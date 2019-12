‘Vamos por mayor inclusión financiera rural’: Crezcamos

Tras 12 años de operaciones en el mercado de la financiación a las poblaciones rurales del país, la firma Crezcamos, de origen santandereano, dará el salto a compañía financiera, lo que implica que pasa a ser vigilada por la Superintendencia Financiera.

Mauricio Osorio, su presidente, dice que esta operación proporcionará un mayor músculo para continuar en su propósito de adelantar mayor inclusión financiera en zonas rurales.



¿De dónde surge Crezcamos?



Somos una compañía no vigilada por la Superintendencia Financiera especializada en atender los sectores rurales de Colombia, a través de la financiación. Como somos una firma cuyo objetivo ha sido siempre hacer inclusión financiera, no teníamos capacidad de ofrecer a los clientes un portafolio completo de productos de ahorro e inversión, entonces, buscamos la posibilidad de tener una compañía que se ajustara a ese objetivo para adquirirla y fusionarla con nuestra operación.



¿Cómo llegan a Opportunity?



Opportunity estaba buscando una capitalización y fue ahí cuando vimos posibilidad de hacer una inversión al adquirir el ciento por ciento de sus acciones para acomodarnos mejor al mercado y lograr las metas trazadas.



¿Quiénes están detrás de ambas compañías?



Nuestro mayor accionista es el Grupo Crezcamos, pero tenemos como socio a dos instituciones, una de Canadá, Développement International Desjardins INC, y un fondo holandés ASN Microkredietpool.



La firma que compramos era controlada en un 90 por ciento por la canadiense Opportunity International, compañía especializada en microfinanzas y finanzas populares. El otro 10 % pertenecía al Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Fomin).



¿Cuánto tardarán en el proceso de fusión?



Serán dos momentos. Tenemos previsto hacer la fusión contable en la segunda semana de diciembre, y la fusión completa estará lista el 7 de enero de 2020.



Con esta operación, ¿qué cambia para los clientes de ambas compañías?



Uno de los aspectos claves es que pasamos a ser vigilados por la Superfinanciera. Para Crezcamos es una gran oportunidad porque ampliamos nuestra presencia en algunos territorios rurales y capitales de departamento con 95 oficinas, y eso nos da la posibilidad de llevar una oferta más amplia de productos y servicios a los clientes actuales, tanto en financiación como en ahorro e inversión.



Para los clientes de Opportunity cambia la marca porque se mantiene Crezcamos y tendrán la posibilidad de hacer parte de una compañía mucho más grande en su red de oficinas y con cobertura en 408 municipios del país. Para los inversionistas, tener sus ahorros en una compañía mucho más sólida, pues con la fusión nuestro patrimonio crece.



¿Cómo será ese fortalecimiento?



Nuestro crecimiento en estos últimos 12 años ha sido orgánico y esperamos seguir haciéndolo así. Desde luego, se nos abren oportunidades de crecimiento importantes en ciudades capitales, pues no estábamos en Bogotá, Barranquilla, Cartagena ni Cúcuta, pero, a pesar de esto, todas sus zonas rurales las atendemos. Con este negocio tenemos presencia inmediata en esas capitales.



Esto nos fortalece porque el tamaño que adquirimos es clave para temas logísticos, de posicionamiento y de compensación de riesgos para tener una participación importante en esas capitales.



Y el tema digital...



Desde luego, vamos a incorporar más canales digitales y tecnología a toda la operación para ser mucho más eficientes. Vemos grandes desafíos en Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Cesar, Magdalena y la oportunidad de consolidar el bajo Cauca. Nosotros tenemos oficina en Montería y en Caucasia, y entre estos dos territorios existe un espacio grande por conquistar, consolidar y profundizar.



