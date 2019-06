Piden revisar informe sobre Ruta del Sol II

Tras poco más de un año y medio desde que el contrato de concesión de la Ruta del Sol II se reversó, y pasó a manos del Invías, todavía no se ha logrado determinar cuál es el valor de la liquidación que debería pagar la Nación a los antiguos adjudicatarios, por las obras que adelantaron.

Lo anterior, como resultado del escándalo que estalló en el 2016, en el que la firma Odebrecht entregó sobornos para ganar esa licitación, y que provocó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tuviera que entrar a un pleito, en un tribunal de arbitramento, para determinar la manera de terminar ese contrato.



Según las autoridades, el nivel de avance que había conseguido el concesionario en los 538 kilómetros de la Ruta del Sol II fue del 54 por ciento, trabajos por los que se debe pagar al concesionario y sus acreedores.



Esta semana se dio a conocer un nuevo estudio, solicitado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de Colombia, y realizado por la firma Duff & Phelps, en el que se concluyó que el concesionario, en cabeza de Odebrecht, también tendría una deuda con la Nación. De acuerdo con el informe, el concesionario debería pagarle 1.800 millones de dólares al país, por los perjuicios causados y los sobrecostos a los que le tendría que enfrentar para terminar dicha carretera, a mediano plazo.



Esa conclusión llamó la atención, teniendo en cuenta que en los estudios anteriores se hablaba exclusivamente de lo que Colombia debería pagar al concesionario. Sin embargo, ese concepto fue refutado por las partes interesadas, y según fuentes cercanas al caso, varios de los actores involucrados, incluyendo las mismas autoridades, pidieron formalmente la revisión del documento.



La razón detrás de esto es que la discusión en el tribunal está enfocada en determinar el costo de las obras finalizadas para poder hacer los pagos, y no en revisar los costos futuros asociados.



Además, porque consideran que se cometió un error matemático que estaría alterando significativamente las cifras. “Las estimaciones no son correctas porque es matemáticamente equivocada la forma de cálculo. No se puede restar un valor en pesos constantes de una cifra que está en un valor presente, y la discrepancia sobre la atemporalidad de los flujos hace que el cálculo sea matemáticamente equivocado”, señaló el Grupo Aval.



Además del valor de la liquidación, que todavía no ha sido resuelta y que oscila de manera importante dependiendo del concepto del perito, el tribunal de arbitramento tiene otra determinación pendiente, relacionada con los sobrecostos.



En el 2016, antes de que se conociera lo ocurrido con Odebrecht, esa firma ya había iniciado un proceso de negociación con la ANI, para exigir el pago de unos 750.000 millones de pesos, por concepto de sobrecostos de construcción, pero estos no fueron aceptados por el Gobierno.



Sin embargo, dadas las complicaciones que ha sufrido el caso, y a la constante evaluación sobre la liquidación, no se tiene claridad sobre qué pasara con este aspecto o si el tribunal (que deberá pronunciar su laudo en unos dos meses) incluirá este punto en su determinación.



