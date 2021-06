Unos 5.500 empresarios están dispuestos a vacunar en el país

Al menos unos 5.500 empresarios colombianos están dispuestos a colaborar con el proceso de vacunación en el país, para lo cual ya se inscribieron ante la Asociación de Empresarios Colombianos (Andi).



(Lea también: Las actuaciones que le costaron millonaria sanción a Elizabeth Loaiza)

Según lo manifestado por Bruce Mac Master, presidente de la agremiación, dicho grupo de empresarios han expresado su compromiso de adquirir más de 3,5 millones de vacunas.



(Le puede interesar, además: Las mejores empresas para trabajar en Colombia, según encuesta)



Este es un proceso que está avanzando bien, pues no solo se cuenta con el proyecto de decreto reglamentario, emitido por el Gobierno Nacional, sino que, además, ya está constituida la fiducia, que manejará los recursos, y se está a la espera de la confirmación del despacho del primer lote del biológico, que será en los próximos días y que incluirá unas 1,5 millones de dosis.



Aún no se conoce el detalle de cómo será el plan de la vacunación de los privados.

Entre tanto, las líneas de crédito de los bancos Itaú y Bancolombia, para financiar la compra de vacunas por parte de los empresarios, todavía no registran una demanda masiva de los recursos dispuestos, hasta ahora, por las dos entidades.



“En ausencia del valor de la vacuna, los empresarios aún no saben cuántos recursos van a necesitar ni el porcentaje del pedido, por eso la demanda y el uso de la nueva línea van lentos”, indicaron desde Bancolombia.



(Además: El paro impactó más que la pandemia al sector transporte).



Como se recuerda, tras la resolución expedida por el Gobierno Nacional para que privados compren vacunas contra el covid-19, Bancolombia anunció la disponibilidad de 500.000 millones de pesos “para financiar a aquellas pymes y empresas que busquen dar mayor celeridad a su reactivación cubriendo los gastos de vacunación de sus empleados directos”.



En el Banco Itaú, por su parte, si bien ya hay algunos préstamos aprobados para tal fin, “todavía no se han hecho desembolsos, porque falta afinar detalles por parte de la Andi, que aún no ha iniciado el recaudo por medio de la fiducia que abrió para el tema”, dicen sus directivas.



No obstante, advierten que los clientes, incluso, pueden utilizar los recursos aprobados para otros temas.



Itaú Colombia estructuró una línea de crédito para financiar la compra de vacunas por 100.000 millones de pesos para empresas de diferentes tamaños que cumplan con las condiciones exigidas por el banco, a una tasa de interés competitiva.



Una de las principales condiciones exigidas es que la compañía interesada esté inscrita en la base de asignación de vacunas que coordina la Asociación de Empresarios Colombianos (Andi).

Más noticias