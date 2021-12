En medio de la llegada de la variante Ómicron al país, las compañías que están dentro del programa ‘Empresas por la Vacunación’, la iniciativa que lidera la Andi y que reúne a los principales gremios del país, iniciarán ahora con la aplicación de sus terceras dosis o de refuerzo.



Hay que recordar que a este programa se apuntaron 2.900 compañías y que se compraron más de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac contra el covid-19. Hasta el momento, se han aplicado 1,4 millones de dosis.



“Empresas por la Vacunación fue un programa concebido desde el principio con el objetivo de fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y esta donación tan significativa es un nuevo hito en ese proceso. Esta alianza público-privada es un símbolo de compromiso y solidaridad del empresariado con la sociedad colombiana, además una muestra de que juntos podemos lograr los mejores beneficios para el país”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Este programa ha movilizado de manera solidaria recursos económicos y logísticos del sector privado por más 200.000 millones de pesos. También ha logrado alianzas entre más de 80 organizaciones entre IPS y Cajas de Compensación Familiar.

Donación de 108.868 dosis de Sinovac al Plan Nacional de Vacunación

De manera solidaria, 425 empresas de todo el país que hacen parte de este programa ‘se unieron para donar 108.868 dosis de vacunas Sinovac contra el covid-19 al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional.



Según la Andi, esta decisión se tomó para continuar apoyando la salud pública y el bienestar de las familias colombianas.



“El país ha mostrado indicadores consistentes de reactivación, recuperación y crecimiento, pero no podemos bajar la guardia y menos ante la llegada de la variante Omicron, por lo cual es importante hacer el refuerzo en toda la población. No existen razones para que no se acelere la aplicación de las dosis teniendo las vacunas disponibles”, señaló Ana María Vesga, Vicepresidenta de Salud de la Andi.



