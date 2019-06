Así funciona la plataforma web para recibir recomendaciones médicas

Hace cinco años, los colombianos Javier Cardona y Nicolás Durán tomaron una decisión que cambiaría la forma en que cientos de personas, en diferentes países de habla hispana, consultan en línea sobre diferentes e importantes aspectos de la salud.



"Un día me di cuenta de que cada vez que tenía dudas sobre algo relacionado con mi salud recurría a medios no confiables en internet para encontrar respuestas que quizás nada tenían que ver con lo que podía estarme sucediendo", dijo a EL TIEMPO Cardona, hoy CEO de 1DOC3.

Fue entonces cuando junto con Nicolás, un ingeniero y desarrollador, decidieron crear 1DOC3, una plataforma que está disponible las 24 horas del día y en la que más de 400 médicos están atendiendo consultas de manera gratuita e incluso anónima.



"Inicialmente, el emprendimiento recibió el apoyo de aceleradoras de empresas y entes del gobierno. Wayra, del grupo Telefónica, fue la primera, luego programas del MinTic, como 'ángeles inversionistas', y en los últimos 2 años fondos de Venture Capital, como Mountain Nazca en Colombia y The Venture City en Estados Unidos. Posteriormente algunas aseguradoras de salud (EPS y prepagadas) confiaron en 1DOC3 y hoy usan esta tecnología para ofrecer orientación médica virtual", continúa Cardona.



La iniciativa fue creciendo hasta expandirse en varios países de habla hispana como México, Chile y Argentina, entre otros. En mayo pasado, además, 1.5 millones de personas pudieron recibir recomendaciones por a plataforma.

Esta plataforma fue reconocida el 21 de mayo por Colsubsidio y XPosible, como una de las organizaciones que ejemplifica los logros del sector empresarial con impacto social. Foto: Equipo 1DOC3

También en mayo, Xposible, una iniciativa de Colsubsidio, reconoció a 1DOC3 como una de las organizaciones que ejemplifica los logros del sector empresarial con impacto social. "Lo que más destacó de nuestra plataforma es el hecho de que contribuye a democratizar el acceso a la información de calidad", añadió Cardona.



"Cabe aclarar que en 1DOC3 no se dan diagnósticos médicos, pero sí orientación profesional para que las personas sepan qué hacer o a qué especialista dirigirse. Esto ayuda también al sistema de salud a reducir costos, pues muchas personas esperan meses para consultar cosas básicas con médicos generales y así se pierde dinero y tiempo", explica.

Javier Cardona, CEO de 1DOC3. Foto: Equipo 1DOC3

Banco de información

La plataforma se ha convertido en un importante banco de información sobre las consultas y padecimientos de las personas en Colombia y otros países de habla hispana.



"Los temas más consultados tienen que ver con salud sexual y reproductiva, por supuesto por las personas más jóvenes que buscan métodos de planificación, por ejemplo. Le siguen los temas de hipertensión y diabetes, así como temas pediátricos y dermatológicos", asegura Cardona.



Según informes de la plataforma, más de 400.000 adolescentes hacen consultas sobre salud sexual y reproductiva en 1DOC3.



Otro importante dato que arrojan los usuarios de la plataforma es que el 69% de quienes la usan son mujeres y el 58% son menores de 35 años, lo que puede sugerir una clara tendencia de las jóvenes por hacer más consultas en línea.

Una oportunidad de aprendizaje y empleo

1DOC3 no solo se convirtió en un medio para consultar sobre al salud por medio de internet, sino también en una forma para brindar empleo a los médicos que pasen las pruebas científicas de la plataforma y logren vincularse.



"Para ellos es un modo de obtener ingresos y nosotros nos aseguramos de que sean excelentes profesionales que además tienen un plus y es que deben tener habilidades comunicativas porque muchos de los usuarios que nos consultan es porque en varios casos no logran comprender las indicaciones que les dan sus médicos y buscan una asesoría más detallada", enfatiza Cardona.



Por otro lado, también se convirtió en una oportunidad de empleo para un equipo de 27 personas en Colombia y México, principalmente desarrolladores, científicos de datos y por supuesto médicos, que son quienes están detrás del funcionamiento de 1DOC3.



“Hemos entregado más de 80 millones de respuestas médicas de calidad y podemos evidenciar que usuarios mejores informados sobre su salud pueden tomar mejores decisiones", finaliza el CEO.



