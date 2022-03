La Aeronáutica Civil le hizo un requerimiento de información a la nueva aerolínea de bajo costo Ultra Air, para que responda a una denuncia de Avianca Group, en la que advierte que la primera compañía, que debutó recientemente en Colombia, está comercializando vuelos sin tener aprobadas las franjas horarias para cada operación, conocidas técnicamente en la industria aérea como slots.



En una comunicación remitida el 17 de marzo por Alexandra Palomino Pineda, directora de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aerocivil, la autoridad aeronáutica le dio 10 días a esta compañía para que remitiera sus respuestas a dos denuncias de Avianca Group por presuntas irregularidades relacionadas con este aspecto.



La primera se dio el 22 de febrero, cuando Avianca le indicó a la Aerocivil que, tras monitorear el sistema Score, detectó que Ultra Air tenía entre el 21 de febrero y el 26 de marzo 131 vuelos comercializados sin los slots correspondientes aprobados.



Luego, el 10 de marzo pasado hubo una segunda denuncia al respecto, ya que durante el proceso de cruce de información de este sistema con las ofertas de vuelos realizadas por Ultra Air, Avianca Group evidenció que de marzo a junio eran 1.008 vuelos adicionales que se están comercializando por parte de Ultra Air, sin que la Aerocivil haya avalado aún sus franjas horarias.

Según Manuel Ambriz, vicepresidente Comercial de Avianca Group, estos vuelos equivalen a cerca de 200.000 sillas en un período muy corto de tiempo, situación podría hacer que esos viajeros resulten afectados, con cancelaciones y retrasos, en caso de que Ultra Air no pueda terminar operando esta oferta como se la vendió a sus clientes.



"Están comercializando algo que muy probablemente no van a poder operar, a menos de que las autoridades les den los slots, pero si las autoridades los están asignando con las reglas adecuadas y con las reglas acordadas, eso no debería suceder”, indicó el directivo.

Según conoció EL TIEMPO, desde el 25 de febrero, en una comunicación remitida por la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales, la Aerocivil le solicitó a Abel López Campo, representante legal de Ultra Air, que la compañía que representa cumpla las normas de slots, que rigen para todos los operadores aéreos en el país.

“Solicitamos dar cumplimiento a las disposiciones normativas y si es el caso, retirar de cualquier plataforma o canal que se use para la venta, la comercialización de las rutas que no cuentan a la fecha con autorización previa del Grupo de Planeación de Franjas Horarias”, asegura la comunicación.



EL TIEMPO también consultó Ultra Air sobre el tema, pero desde su oficina prensa indicaron que la nueva aerolínea está preparando una respuesta a las autoridades conforme al procedimiento y que por el momento “no estamos autorizados a dar declaraciones a medios”.

Afecta a otros aeropuertos y a otros viajeros

Según ha dicho Avianca Group, desde hace varios meses se viene informando este tipo de situaciones, que no solo pueden repercutir en los indicadores de servicio del operador que incumple las normas, sino que incide de manera importante en la salidas y llegadas de las demás aerolíneas que usan el aeropuerto El Dorado,



Por esta razón, y dado que El Dorado es el principal aeropuerto para la operación de Avianca, la compañía decidió monitorear el sistema Score y otros todo el tiempo, para poder decirle a la Aeronáutica Civil lo que está pasando y solo es en esos momentos cuando la entidad reacciona y toma medidas, ya que parte del problema de El Dorado es la falta de control que tiene la autoridad sobre su operación en horas pico.



De acuerdo con Ambriz, se trata de una afectación a las reglas de juego con las que todas las aerolíneas deben competir, pero además al comercializar más slots en horarios que ya están congestionados, eso produce una afectación no solo a la operación de El Dorado y en su puntualidad, sino a toda la red de aeropuertos del país.



“Esto porque todos los aeropuertos están íntimamente ligados con lo que pasa en El Dorado y una mala operación puede tener un efecto dominó en Cali, Medellín, San Andrés o Cartagena”, aseguró.



Además, dijo que desde el cliente también hay impactos por el incumplimiento de las normas de franjas horarias, ya que los viajeros que hayan comprado un tiquete para una hora, probablemente terminan viendo cancelados sus vuelos, y desplazados para varias horas después.



"No es que no queramos competencia. Lo que pedimos es que las reglas que se nos han dado y la forma de aplicarlas tienen que ser las mismas para todas las aerolíneas, sean nuevas o centenarias como nosotros, o aerolíneas con pocos aviones o con muchos aviones", indicó.



Y precisamente, según Ambriz, ejerciendo ese derecho de competencia y debido a que los clientes están buscando opciones, buenas tarifas y horarios de viaje, Avianca Group va a poner a disposición del mercado una tarifa descontada en caso que a un viajero, sea de Ultra Air o de otra empresa, se le esté cambiando su vuelo, se le dará un descuento del 50 por ciento en la tarifa disponible en ese momento, previa demostración de la afectación.

