La crisis aérea que dejó el cese de operaciones de Viva Air se agudizó con la salida de Ultra Air el pasado miércoles, una aerolínea de bajo costo que sólo logró volar durante 13 meses en Colombia y que no logró pilotear la turbulencia que está golpeando a este sector.



EL TIEMPO habló con William Shaw, CEO y fundador de Ultra, quien reveló detalles de todas las ayudas que pidieron para evitar a toda costa el cese de actividades, pero una nueva financiación no llegó a tiempo y los arrendadores se llevaron sus 6 aviones porque "no creen en el mercado colombiano como la mejor opción para dejar sus aeronaves".



La aerolínea terminó con una deuda bancaria de 8 millones de dólares, cuentas por pagar por 14 millones de dólares y dejando a miles de viajeros varados ad portas de las vacaciones de Semana Santa.

¿Cómo fueron las 48 horas antes de la suspensión de operaciones?

William Shaw, CEO y fundador de Ultra Air. Foto: Ultra Air

Muy intensos, antes de tomar y comunicar la decisión por parte de la asamblea, estuvimos agotando todas las instancias para no suspender la operación comercial en Colombia. Han sido meses en los que trabajamos en distintas opciones; tuvimos más de una oferta para invertir en la aerolínea, y una que hasta se hizo pública.



Teníamos a entidades financieras ofreciendo opciones de crédito y habíamos acudido a diferentes estamentos del Gobierno, como los ministerios de Transporte, Comercio y Hacienda y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), para analizar opciones de capitalización.



Sin embargo, todo se materializó esta semana en que no llegaban recursos frescos, y como siempre hemos actuado con transparencia, al conocer la decisión de suspender la operación apagamos las ventas e informamos la situación de manera inmediata a nuestros colaboradores para salir a comunicar la suspensión.



¿Qué factores agudizaron la crisis de Ultra, a pesar de la inyección de capital?

Realizamos todos los esfuerzos por conseguir una capitalización sustancial adicional para la sostenibilidad de la operación a largo plazo

Contamos con recursos suficientes para iniciar la operación de este proyecto, pero hubo un alza sustancial de costos. El 55 por ciento del gasto es el combustible –que se triplicó y se paga en dólares–, el arrendamiento de los aviones también se paga en dólares y el total de los ingresos son en pesos colombianos.



En total, el 85 por ciento de los costos de la operación de la aerolínea son dolarizados, y la inflación, la devaluación del peso y el alza de combustible hicieron que nuevos recursos fueran necesariamente inyectados a la compañía versus el plan original de negocio.



Los accionistas actuales de la empresa han duplicado, y en algunos casos triplicado, el capital que originalmente habían aportado y comprometido a la aerolínea. En ese sentido, realizamos todos los esfuerzos por conseguir una capitalización sustancial adicional para la sostenibilidad de la operación a largo plazo, por lo que acudimos a los ministerios de Transporte, Comercio y Hacienda, el FNG y la Aerocivil para continuar y mantener la operación.



Por otra parte, establecimos contacto con otras aerolíneas e inversores con el fin de analizar opciones de compra, fusión o capitalización. Esfuerzos que, por diferentes motivos, no dieron resultado.



¿Por qué los accionistas no aprobaron una nueva capitalización?

Los inversionistas sí respaldaron la continuidad de la empresa con una capitalización adicional; sin embargo, la disponibilidad de nuevos recursos por parte de entidades financieras respaldadas por el FNG no llegó a tiempo. Nuestros accionistas han aportado más de 106.000 millones de pesos y ya no estaban en capacidad de aportar más recursos.

Foto: Ultra Air

¿Cuánto suman las deudas e ingresos de Ultra?

En la cuenta corriente por pagar de una aerolínea es normal tener cuentas por pagar con 4 - 6 semanas de crédito. El arrendamiento de los aviones, en promedio, vale de 450.000 a 500.000 dólares al mes, teníamos adeudos de las 6 aeronaves con más de 2 meses de demora y no dieron espera.



Además, aeropuertos -con la suspensión de Viva- nos pasaron a prepago, forzando pagos y reduciendo la liquidez de la compañía. En total, la aerolínea tiene una deuda bancaria de 8 millones de dólares y cuentas por pagar por 14 millones de dólares, con ingresos anuales proyectados para este año de 100 millones de dólares.



¿Cuáles fueron los problemas que tuvo Ultra con sus aviones?

A raíz de la situación actual del sector, y luego de la suspensión de operaciones de Viva, proveedores y arrendadores de aviones empezaron a exigir pagos inmediatos e, incluso, prepagos de los insumos y servicios para la operación, lo que dificultó la continuidad de la aerolínea.



En todo momento se han mantenido las conversaciones con ellos y no creen en el mercado colombiano como la mejor opción para dejar sus aeronaves operando en este país.



¿Por qué una reorganización no fue una opción?

Las deudas más grandes que teníamos eran con los arrendadores de aeronaves, quienes son extranjeros en su totalidad y nos les aplica las leyes de reestructuración colombiana, porque Colombia hace parte del acuerdo de Ciudad del Cabo del 2001, en donde se menciona el tratamiento a los arrendamientos de aeronaves.

¿Por qué parar operaciones justo antes de Semana Santa?

La decisión de suspender las operaciones comerciales fue de las más difíciles que se han tenido que tomar en la asamblea de accionistas.



El no contar con recursos frescos y solicitar ayuda por todos los medios posibles y ver que estos no llegarían llevaron a la asamblea a tomar decisiones inmediatas.



Hasta último momento actuamos con la responsabilidad de continuar con la operación y tuvimos la esperanza de seguir adelante. A todos nuestros pasajeros, nuevamente, les ofrecemos una disculpa por afectar sus planes. Esto no fue una decisión fácil.

Foto: Ultra Air

¿Por qué vendieron tiquetes hasta el último momento?

Una vez tuvimos confirmación de que estos recursos no llegarían, procedimos de inmediato a cerrar la operación

Hasta último momento siempre actuamos con la responsabilidad de mantener la operación. Antes de suspender la operación teníamos una solicitud de crédito de una entidad financiera, con el respaldo del patrimonio de los accionistas y a espera de una solución por parte del FNG, que el día de ayer (29 de marzo) efectuó un nuevo requerimiento y nos llegó tarde.



Tampoco llegó la confirmación de uno de los fondos internacionales que estábamos gestionando. Una vez tuvimos confirmación de que estos recursos no llegarían, procedimos de inmediato a suspender la venta de tiquetes y cerrar la operación a media noche del 29 de marzo.

¿No hay ninguna posibilidad de que Ultra vuelva a operar?

Mientras tengamos el permiso de operación comercial se podrían activar las operaciones; sin embargo, los aviones fueron solicitados por el arrendador y esto dificulta la continuidad de la operación comercial de la aerolínea.

¿Cuántos pasajeros se quedaron con tiquetes comprados?

A la fecha, hay 89.000 reservaciones activas en nuestro sistema de reservaciones que no han sido usadas para las rutas ofrecidas por la aerolínea. La mayoría es de una persona por reservación con dos trayectos.

¿Se les reembolsará a los usuarios el dinero?

A disposición de nuestros usuarios tenemos un enlace en el que podrán gestionar sus PQRs y requerimientos, ya sea para pasajeros o agencias, que podrán encontrar en www.ultraair.com. Cada requerimiento entra en proceso para brindarle respuesta y hacer el respectivo seguimiento.



A todos nuestros pasajeros que resulten afectados les ofrecemos una disculpa. Como lo hemos mencionado anteriormente, si tienen un viaje urgente podrán acudir a los planes de apoyo a pasajeros afectados publicados por Latam, Avianca, Wingo y Satena.



¿Qué pasará con los empleados?

Hemos actuado con transparencia ante nuestros empleados informando constantemente sobre la situación de la compañía y sobre los avances en las posibilidades de obtener una capitalización sustancial.



La nómina para marzo será pagada conforme a la ley y, de acuerdo a las decisiones tomadas en la asamblea de accionistas, se mantendrá la comunicación constante con cada uno de nuestros colaboradores. Ellos son lo más importante, su dedicación y esfuerzo a través del tiempo ha quedado demostrado.

¿Siente que no recibieron apoyo suficiente del Gobierno?

Si hablamos del Gobierno en su totalidad sería injusto; sin embargo, sí hablamos con los ministerios de Transporte, Comercio y Hacienda, el FNG, la Aerocivil y hasta le escribimos a Presidencia para continuar y mantener la operación. Realizamos todos los esfuerzos por conseguir un crédito respaldado por el FNG, pero esto no llegó a tiempo.

¿No es viable operar una aerolínea de bajo costo en Colombia?

Colombia es un país con una geografía y vías de difícil acceso, por lo que se hace necesario la conectividad para llegar a distintos destinos por medio del servicio esencial del transporte aéreo.



Colombia tiene todas las oportunidades para operar una aerolínea de bajo costo, siempre y cuando se le den garantías a los nuevos competidores del mercado que buscan contribuir al desarrollo del turismo y la economía nacional.

¿Le seguirá apostando al sector aéreo en Colombia?

Estamos muy convencidos de la oportunidad y la necesidad del transporte aéreo en Colombia. Es indispensable.



