La inyección de capital que hicieron sus accionistas la semana pasada no fue suficiente, y Ultra Air no aguantó más. Desde la medianoche de ayer, la aerolínea de bajo costo dejó de volar en el país y no lo volverá a hacer. Es la segunda compañía aérea que se quiebra en un mes en Colombia.



Hace un mes estaba celebrando su primer año de actividades –que arrancaron en febrero de 2022–, pero situaciones macroeconómicas adversas generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó que Ultra Air operara deficitariamente durante los últimos meses.

Al igual que Viva Air y otras aerolíneas, Ultra se vio fuertemente afectada por el alza del costo del combustible y el incremento del precio del dólar, pues la mayoría de los costos que asumen son en dólares, pero sus ingresos son en pesos.



Además, según Ultra, la suspensión de operaciones de Viva Air el pasado 27 de febrero puso en alerta a los proveedores de la industria y a los arrendadores de aviones, quienes empezaron a exigir pagos inmediatos e, incluso, prepagos de los insumos y servicios necesarios para la operación, lo cual no es usual en esta industria.



Como consecuencia de todo esto, y no obstante la inyección de capital y las solicitudes de apoyo al Gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías, Ultra Air manifestó que no puede continuar volando en el país.

Intentos fallidos

Luego de la salida de Viva Air, se comenzó a conocer la difícil situación financiera que atravesaba Ultra Air; sin embargo, aseguró que seguiría volando porque estaba “respaldada por inversionistas sólidos” que creían en este proyecto.



También reconoció que estaba en un proceso de capitalización con inversionistas nacionales e internacionales. Y como parte de ello, el 16 de marzo JetSmart dijo que estaba dispuesta a estudiar una posible adquisición de Ultra, pero una semana después se echó para atrás porque descubrió que la aerolínea tenía serios problemas con la disponibilidad de sus aeronaves.

A raíz de esto, la compañía decidió suspender las ventas de tiquetes hasta el 30 de abril, pero esto solo duró unas horas porque sus accionistas optaron por aportar más recursos.



Incluso, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que ayer se hizo una asamblea extraordinaria para buscar una capitalización adicional, pero la junta directiva no dio su aval para la operación.



Conociendo la crisis de Ultra y la poca liquidez con la que contaba, hace ocho días la Superintendencia de Transporte dictó una medida admirativa a la aerolínea, por lo que estaba obligada a implementar un plan de trabajo en el que detallara la programación de sus vuelos comerciales para cada uno de los días de la semana.

Además, debía informar todos los lunes y por un término de tres meses, sobre la toma de decisiones de los órganos de administración cuando se presentara un riesgo de tipo económico y operacional que afectara la prestación del servicio

“Las aerolíneas frente a ceses de operación deben cumplir el RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia) y plan de contingencia presentado a la Supertransporte; caso contrario, se tipifican conductas penales y serán denunciados, tal como se hizo con Viva Air, a representante legal, junta directiva y socios”, advirtió el ministro.



Igualmente, aseguró que se activó un Puesto de Mando Unificado con la Aeronáutica Civil, las superintendencias de Transporte y de Industria y Comercio para atender esta contingencia.



Además, se le exigirá a Ultra que devuelva el dinero que pagaron 250.000 usuarios por los tiquetes que no alcanzaron a usar.

