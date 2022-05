La Superintendencia de Transporte (Supertransporte) inició una investigación formal contra la nueva aerolínea Ultra Air, luego de que a finales de marzo la compañía Avianca Group denunció ante las autoridades el ofrecimiento, por parte de esta nueva aerolínea de bajo costo, de vuelos sin tener las franjas de operación por parte de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), conocidas como slots.



Este jueves 5 de mayo de 2022, la Superintendencia de Transporte expidió la resolución 1419, firmada por el director de Investigaciones de Protección a Usuarios del Sector Transporte, Alex Eduardo Herrera Sánchez, documento que consigna dos conductas a investigar por parte del organismo de control.



La primera es la presunta difusión de publicidad engañosa, la cual se encuentra prohibida según los artículos 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011, o Estatuto del Consumidor ya que, según la resolución, presuntamente Ultra Air habría inducido a error o engaño a los usuarios del servicio de transporte aéreo, al crearles falsas expectativas con el anuncio, en redes sociales como Instagram y Linkedin, de los destinos autorizados cuando aún no contaba con el permiso pertinente para desarrollar tal actividad.

Al mismo tiempo, la segunda conducta que entró a investigar de fondo la Supertransporte es el presunto incumplimiento de los artículos 2 y 6 de la Resolución 1582 de 2012 de la Aeronáutica Civil, que prevén las condiciones en que debe suministrarse la información a los usuarios.



“la aerolínea Ultra Air S.A.S. habría suministrado en su portal web información sobre la venta de vuelos que no correspondería a la realidad del servicio ofrecido, en tanto que no tendría slots -franjas horarias- autorizados”, se advierte en uno de los apartes de la resolución.

Al respecto, señala que, bajo este entendido, Ultra Air S.A.S., habría suministrado a los usuarios del servicio de transporte aéreo, información que no es real, veraz, suficiente, verificable e idónea sobre la venta de vuelos para las temporadas Invierno 21 y Verano 22, toda vez que al no contar con un slot (franja horaria) previamente asignado, no podría ejecutar el servicio de transporte en los términos ofrecidos.



“Corresponde determinar en esta investigación administrativa, si dicha aerolínea, ha desplegado tales conductas y si por su causa, ha infringido los artículos 2° y 6° de la Resolución 1582 de 2012”, explica la resolución.



Sobre la investigación por publicidad engañosa, el documento señala que, de encontrarse responsabilidad de Ultra Air, esta compañía podría recibir una multa entre 1 y 2.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hasta 2.000 millones de pesos a precios del año 2022.



Y, por el segundo cargo a investigar, la multa aplicar, en caso de comprobarse la responsabilidad, es de 11.093 unidades de valor tributario (UVT), es decir más de 421 millones de pesos en el 2022.