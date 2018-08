Uber apelará su pérdida de licencia para operar en Londres

El director general de Uber en Londres, Tom Elvidge, dijo que la compañía apelará la decisión que prohíbe esta aplicación, para defender el sustento de más de 40.000 conductores que trabajan para la empresa. Además, hay 3,5 millones de londinenses que la usan.



“Con la prohibición, Transport for London (TfL) y el alcalde ceden ante un reducido grupo de personas que pretenden limitar la libertad de elección de los consumidores”, anotó.

Por su parte, TfL explicó que “la conducta de Uber demuestra falta de responsabilidad corporativa en relación con varios asuntos que tienen potenciales implicaciones sobre la seguridad pública”. Entre ellos, la entidad cita su actitud a la hora de informar delitos graves, en la forma de obtener certificados médicos y sobre cómo obtiene los certificados del Servicio de Revelación y Prohibiciones (DBS, organismo que extiende certificados a trabajadores a petición de los empleadores).



Le suma además “actitud al explicar el uso de Greyball en Londres, un software que puede emplearse para impedir a los organismos reguladores tener acceso completo a la aplicación y para impedir a funcionarios que realicen sus deberes reguladores y de cumplimiento de la ley”.



El organismo reprocha a Uber que no explique bien cómo sus conductores obtienen los certificados médicos o penales necesarios para la concesión de licencias e, incluso, cierta obstrucción al trabajo de quienes deben asegurarse del cumplimiento de la ley. Por lo tanto concluye que Uber “no es adecuado para ser titular de una licencia de operador de alquiler”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, apoya la decisión de TfL. “Proporcionar un servicio innovador no puede ser a expensas de la seguridad de los londinenses”, escribió en Twitter. “Quiero que Londres esté a la vanguardia de innovación y tecnología (...), pero todas las empresas deben ajustarse a las normas (...)”.



Elvidge defiende que “los conductores de Uber tengan licencia otorgada por Transport for London y hayan pasado los mismos controles de antecedentes penales que los taxistas”. “Nuestra tecnología ha conseguido mejorar las condiciones de seguridad de los trayectos, que quedan registrados a través de GPS”, dice y agrega que, “como hemos indicado a TfL, una inspección independiente demostró que Greyball nunca ha sido usada para los objetivos señalados por TfL”.



La licencia de Uber para operar como empresa de alquiler de vehículos en Londres databa del 2012. El 26 de mayo, TfL le otorgó una prórroga de cuatro meses de su licencia de alquiler privado, mientras revisaba la licencia de cinco años de 2012. La prórroga expira el 30 de septiembre y no será renovada, salvo que la decisión sea reconsiderada. Uber dispone de 21 días para interponer el recurso.



PABLO GUIMÓN

