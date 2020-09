Uber, obligado a proteger datos personales de los colombianos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó la orden impartida a Uber a mediado de este año, en el sentido de que debe garantizar la protección de los datos personales de los colombianos. La decisión se tomó mediante la Resolución 59876 del 28 de septiembre de 2020 y luego de resolver los recursos de reposición y apelación presentados por Uber.



El ente de vigilancia y control se ratificó en lo dicho en su orden impartida en junio pasado, cuando señaló que las fallas que presentó Uber en sus protocolos de seguridad durante el 2016 afectaron las cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos.



La empresa tendrá máximo cuatro meses para mejorar sus medidas de seguridad, para lo cual tendrá que presentar una certificación emitida por una entidad, nacional o extranjera, independiente, imparcial, profesional y especializada en temas de seguridad de la información.



En ese sentido, la SIC recalcó que "es necesario que Uber cumpla la orden para evitar que sucedan otros incidentes de seguridad como el ocurrido y que afecten la seguridad de los datos de los colombianos".



Y fue enfática en señalar que la seguridad es un tema que no solo afecta a los Titulares de los Datos, sino a los intereses de las empresas porque de ella depende la protección de sus activos, su reputación, su buen nombre y la confianza que genera en el mercado, el ciberespacio y en los diferentes países en donde efectúa actividades de recolección y uso de datos personales.



También la Superindustria señaló, a través de un comunicado emitido esta tarde del martes, que la seguridad es un asunto estratégico para el tratamiento de datos personales, razón por la cual es necesario que las empresas no ahorren esfuerzos en garantizarla en todo momento y en actuar de oficio -no por orden de las autoridades- para generar confianza en sus clientes y en la sociedad.



También dejó claro el ente de control estatal, que es necesario que los procesos de seguridad no se queden pactados en los documentos sino que sea implementados en la práctica.

