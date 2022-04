La intención de Elon Musk de quedarse con el control absoluto de la que es considerada una de las mayores redes sociales del mundo (Twitter), tal como lo dio a conocer a hace unas horas al lanzar una oferta de 43.000 millones de dólares por dicha compañía, ya tienen grandes detractores por la eventual transformación que haría el magnate tecnológico y sus consecuencias tanto para anunciantes como para la mismas personas que interactúan en la red.



Según la agencia de noticias Bloomberg, la visión de Elon Musk de quitar los límites de la moderación de contenido de Twitter si bien es elogiada por los absolutistas de la libertad de expresión, también deja a los usuarios habituales sujetos a abusos y a a los anunciantes en mayor riesgo de que los vinculen con esos contenidos controvertidos.



“La preocupación subyacente sería que Twitter podría convertirse en un lugar tóxico y una comunidad tóxica”, le dijo Joshua Lowcock, director de marketing global de la agencia de medios UM Worldwide a la agencia de noticias.



Lo primero que hay que comentar es que Musk es un asiduo usuario de Twitter, en la que tiene 81 millones de seguidores: suele enviar muchos tuits e interactuar con sus seguidores y con personalidades en la red.



Al presentar la oferta, además, aseguró que es la única persona capaz de transformar la plataforma en una "global de la libre expresión", algo “indispensable para la democracia”. Y dijo que la retiraría de la bolsa.



Su afirmación se da porque, según Musk, la red “no prosperaría y no serviría a ese imperativo social bajo su forma actual".



“Twitter necesita ser transformada como una empresa de capital cerrado. Por eso propongo comprar el 100 por ciento, al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir, una prima de 54 por ciento respecto a la víspera del inicio de mi inversión y del 38 por ciento respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión", detalló Musk.



"¿Te imaginas si eso se abriera a una mayor libertad de expresión y hubiera menos políticas, reglas y repercusiones? Ese no sería un lugar en el que la gente querría quedarse". Para los anunciantes, el problema no es la libertad de expresión, sino la falta de moderación de contenido en Twitter, precisó Lowcock de UM Worldwide.

En cuanto a funcionalidades, una de sus ideas es motivar a los usuarios a que publiquen más y puso el ejemplo del cantante Justin Bieber, quien “tiene legiones de seguidores, pero rara vez sube algo (a Twitter)”.



También, quiere eliminar los spams y los fraudes, y busca volver más transparente la moderación de contenidos, para que los tuits ya no sean "misteriosamente promovidos o degradados".



Por otro lado, sugiere eliminar la publicidad, la principal fuente de ingresos de Twitter, y la posibilidad de otorgar marcas de cuentas verificadas a todos los que paguen por una suscripción premium, a 3 dólares mensuales.



Finalmente, el botón de edición de tuits, algo en lo que ya se trabaja, sería una realidad total con Musk.



"Él es un hombre con tantos derechos y privilegios que no estoy segura de que el Twitter que tiene en mente sea una plataforma que en última instancia sirva a la mayoría de las personas que están en ella", dijo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi.



Vale la pena recordar que, el pasado domingo 10 de abril, Musk desistió de integrar la junta directiva de Twitter.



Por ahora, el consejo administrativo de la red indicó que va a "examinar con atención" la oferta y que decidirá "la línea de acción que servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas". Mientras que el príncipe saudí Al Waleed bin Talal, uno de los principals accionistas, ya dijo que no aceptará la propuesta.



Analistas de Wedbush dijeron que la junta directiva de Twitter tendrá que aceptar la oferta o buscar otro comprador: "Pensamos que esta telenovela terminará con la adquisición de Twitter por el señor Musk".



