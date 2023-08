Con la venta de Virgin Mobile Latin America (VMLA), el operador móvil presente en México y Colombia cambia el panorama en el mercado en el país.



El nuevo propietario es el gigante Beyond ONE, que busca afianzar la operación y el mercado que cuenta con tres millones de usuarios y un equipo de 700 empleados.

En el caso de Colombia, de acuerdo con el boletín trimestral de las TIC, del mInisterio de comunicaciones, durante el primer trimestre de 2023, el proveedor con mayores ingresos corrientes en pesos colombianos, sin incluir impuestos, por la prestación del servicio de acceso móvil a Internet por demanda fue Claro ($ 448.400 millones), seguido por Tigo ($ 157.000millones), Movistar ($ 40.700 millones) y Virgin ($ 15.700 millones)



La diferencia entre los tres primeros es que la operación de Virgin era de un operador virtual.



En el país, los operadores pueden ser Operador Móvil con Red (OMR) o Operador Móvil Virtual (OMV). El primero hace referencia a aquellas compañías que tienen infraestructura de red para entregar servicios, es decir, tienen licencia para usar el espectro radioeléctrico de un país.



Los segundos no tienen red propia de radio y deben alquilarla a los OMR.

Beyond ONE después de su primera compra a principios de este año de Virgin Mobile Middle East and Africa, que opera en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait. Se queda entonces con el 3,41 por ciento del mercado móvil de Colombia, pues según los datos del minTIC, Virgin en la primera parte del año tuvo casi 3 millones de usuarios, (2'799.349).



El aliado de redes en el país para Virgin es Movistar, el contrato entre los dos operadores no se ve afectado con la decisión de venta y si los nuevos dueños quieren abrir una nueva licitación sería una vez que acabe el contrato presente.



En el caso de los otros operadores, Tigo es el proveedor de sus redes para 6 de ellos: ETB, Móvil Éxito, Flash Mobile, Suma, Lovi y Liwa.



En usuarios detrás de Virgin, está Éxito con 1'665.579, ETB tiene 271.989 y luego Flash Mobile con 139.413.



De acuerdo con, Markus Tagger, presidente de Grupo Beyond ONE, la idea en el país es creer, "esta es una oportunidad significativa para el crecimiento con su gran base de usuarios y su presencia, y estamos comprometidos a prestar servicios y crecer con nuestros clientes en México, Colombia", explicó el directivo.

