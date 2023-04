Pese a que Colombia viene desde hace algún tiempo adelantando acciones para enfrentar uno de los problemas más graves que tiene el planeta, el cambio climático, "necesitamos seguir redoblando esfuerzos para hacerle frente al desafío que tenemos por delante".



Así lo hizo saber María Lorena Gituérrez, presidente de Corficolombiana, durante su intervención en el 'II Foro Cambio Climático y los Negocios', en la que resaltó, además, le necesidad que tiene el país y los colombianos de seguir fijando metas claras, conscientes, proporcionales y medibles a corto y largo plazo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



En ese sentido, la directiva hizo un llamado no solo al país sino al sector empresarial para que se vea esto no solo como una problemática que requiere soluciones urgentes y efectivas sino también como una oportunidad que puede ser aprovechable en beneficio de todos.



El cambio climático en las empresas requiere muchos esfuerzos, pero además puede traer importantes oportunidades con una mirada de largo plazo. Hoy queremos mirar con el sentido de urgencia que se requiere la acción climática, pero, además, entender cómo desde nuestros negocios, en nuestro proceso de adaptación podemos identificar y materializar las oportunidades que se generan. De esta forma pensamos que es más posible lograr los objetivos que nos hemos propuesto, y sobre todo involucrar a todos los actores necesarios para cumplirlos", insisitó Gutierrez.



La directiva hizo alusión a cómo esa estrategia le a permitido a Corficolombiana aportar a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, de cara al cumplimiento de los objetivos del cambio climático establecidos en la Agenda 2030.

Mencionó, por ejemplo, la estructuración de planes concretos de mitigación y adaptación frente al cambio climático que incluyen iniciativas como descarbonizar las operaciones de las empresas filiales.



También asegurar dentro del proceso de toma de decisiones de inversiones criterios asociados al cambio climático, evaluar inversiones climáticas y determinar para cada empresa el tipo de adaptación según su riesgo y capacidad de gestión, entre otros aspectos clave.



Para la presidente de Corficolombiana es claro que no existe una fórmula mágica, sin embargo cree que sí hay pistas sobre lo que se debe activar para mitigar los riesgos a los que estamos expuestos: ganar eficiencia operacional, acceder a nuevos mercados y sentar las bases de la perdurabilidad..