En plena coyuntura compleja por las nuevas políticas anunciadas para el sector minero-energético y el ambiente de honda preocupación que ha generado la reforma tributaria a la minería, la compañía Cerro Matoso, productora de ferroníquel en Córdoba, seguirá explorando recursos para su transición energética.



El presidente de la compañía, Ricardo Gaviria, le dijo a EL TIEMPO que se requiere apoyo estatal en materia de seguridad para comprobar el potencial de minerales para la transición energética en zonas como Ituango y Tarazá, en Antioquia.



(Lea también: Ecopetrol: la joya de la corona pierde su brillo / Análisis de Ricardo Ávila)

Según el directivo, la operación de la mina de Planeta Rica es ejemplo de que en minería se puede trabajar con las comunidades de influencia, porque ‘hacer minería no es pecado’.

¿Cómo va la compañía bajo el entorno actual?

Hoy tenemos que mostrarle al mundo que sí somos parte de la transición energética y que como industria estamos en los territorios para ayudar a la paz. Cuando tienes trabajos legales, formales y dignos, eso ayuda a que se vayan consolidando todos estos procesos de paz. Y cuando se habla de una iniciativa de hacer consultas también con comunidades campesinas, para nosotros no es nuevo. Para el proyecto del Planeta Rica, las hicimos con la comunidad afro, indígena y campesina, y seguimos exactamente la misma metodología.



(Le puede interesar, ademas: Aerolíneas: cuánto perderán en A. Latina en 2023 y su mayor riesgo actual)

¿Por qué?

A raíz de la tutela 733 de la Corte Constitucional, que nos mandó sacar una nueva licencia para toda la operación, hicimos las consultas con las comunidades afro, indígenas y campesinas. Con las campesinas no tienes la presencia del Estado para hacer la consulta, pero se terminan haciendo acuerdos y los implementas con la misma disciplina. Hicimos uno con la Universidad de Córdoba para que nos ayudaran. Son temas que a la industria no le deben asustar porque al final hay que trabajar con los vecinos.

¿Y en qué quedan las reglas pendientes de consulta previa?

La veo muy compleja, porque las comunidades indígenas, afro y campesinas son muy diversas. No se puede pensar que un indígena wayú, un zenú, y unos afros del Cauca tienen la misma cosmovisión, ya que cada uno mira el mundo diferente. Entonces no se puede reglamentar eso con tiempos y con ingeniería, porque es un tema de relacionamiento. A las comunidades hay que escucharlas, porque están antes que tú como empresa.

El Gobierno planteó que las comunidades tengan títulos a través de asociaciones. ¿Cómo funcionaría eso en Cerro Matoso?

Es un tema que ya lo hemos conversado dentro de Cerro Matoso. Tienes primero que articularlo con los diferentes ministerios y asegurar que la institucionalidad de la comunidad es sólida y es blindada. El tema con las comunidades es que los líderes cambian, y en el caso de los indígenas, todos los años. La institucionalidad tiene que ser sólida y blindada para que, independiente el líder, eso no se salga de control, pero en principio sí estamos de acuerdo en esos esquemas asociativos. Tenemos que aterrizarlo para que el líder siga siendo la comunidad y no vaya a aparecer un vivaracho donde el interés personal va por encima del interés común y las cosas no funcionen.

Y la explotación en Planeta Rica...

Hace siete años arrancamos una exploración y hoy estamos explotando dos cerros. Hoy, el 30 por ciento de lo que procesa la planta de Montelíbano viene de Planeta Rica. Ese proyecto costó 18 millones de dólares y en el pico de construcción llegamos a emplear a más de 450 personas, muchas de las comunidades, y hoy operamos con 180 personas, y el 80 por ciento son de las mismas comunidades con las que hicimos consultas previas. Es un proyecto bien interesante porque es la demostración de que tú puedes hacer algo desde el principio bien.

¿Cómo están viendo la prospectividad de minerales para transición energética?

Hemos estado en este proceso de transición energética desde que empezó porque producimos níquel y contenido de ferroníquel, que se usa para acero inoxidable, que es fundamental para estructuras, turbinas eólicas y paneles solares. Y antes de que en este gobierno se estuviera hablando de transición energética ya estábamos mirando tecnologías para saber qué transformación tenemos que hacerle al ferroníquel para que se pueda usar en baterías.

¿Y qué potencial hay en sus zonas para minerales de la transición energética?

Seguimos explorando, pero pasa que hay unas zonas en las que el orden público no nos ha permitido ir, como en Ituango o en Tarazá (Antioquia), que ahora con este tema de la ‘paz total’, si estos grupos armados que hoy no te permiten entrar allá, te permiten ir, vamos a explorarla. Los indicios que tenemos son los que son, pero para saber si hay, toca llevar taladros.

¿Cómo desarrollar una industria local de paneles solares o de turbinas?

Eso requiere más elementos. Se necesita cobalto y litio. Esas tecnologías hay que traerlas y traer a alguien que sepa hacerlo, porque no nos podemos poner a inventar algo que ya está inventado. Toca traer a la gente de Siemens o los que fabrican turbinas y los paneles. Toca esperar a que venga gente que sepa hacerlo.

¿Cómo los afecta la reforma tributaria si pasa como va?

Antes de la reforma, según diversos estudios, el sector ya tenía la tasa de tributación más alta de la región: 74 por cieno según la Upme. La combinación de sobretasa y no deducibilidad de las regalías deja a la minería con niveles de tributación cercanos al 90 por ciento. Esto pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos. Si a mis proyectos se les aumenta el government take, la rentabilidad baja y yo tengo que competir con otras operaciones en Mozambique, Australia o Chile, entonces pierdo competitividad y soy el último en la lista para que inviertan.

¿Dentro de lo que manejan South 32 y la compañía, en qué minerales está el interés?

La corporación se ha enfocado en cobre, con el proyecto Sierra Gorda, en Chile. Es el foco, así como plomo, plata y zinc. Por supuesto níquel, que es estratégico para el mundo y para el tema energético. La firma está explorando de 30 países diferentes, pero creo que donde más desarrollo puede haber es Suramérica.

Lo pregunto por el potencial de cobre cerca de Cerro Matoso...

Colombia tiene cobre. El tema es que no ha querido decidir ser un país minero, como Chile, Argentina, Brasil o Canadá.

Y sin sonrojarse ni sentir pena por eso...

Es que hacer minería no es pecado. Lo que pasa es que metemos a todo el mundo que extrae cosas en la misma bolsa. A estos que hacen extracción criminal los metemos como si fuéramos los mismos. Yo invité a las dos ministras a que nos conozcan, pero también al resto de las empresas mineras grandes, chiquitas y medianas, porque esto es un grupo grande y diverso, que siempre queremos hacer las cosas bien.

¿Cómo piensan mitigar la inflación de la electricidad al ser grandes consumidores?

Tenemos el proyecto, apenas conversado, de volvernos autogeneradores. Tenemos hoy una planta de 18 megavatios construida por un tercero, pero estamos revisando el proyecto para volvernos autogeneradores y poner algunos paneles solares, pero solo con paneles solares imposible, porque trabajamos 24 horas



Economía y Negocios