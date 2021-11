Más tiquetes baratos, además de los vuelos a 29.900 de Viva Air y Avianca

Por lo que se puede ver en redes sociales, los colombianos están ‘al acecho’ de los tiquetes baratos después del sorpresivo anuncio de Avianca y su oferta ‘low cost’.



Y es que, según dio a conocer este miércoles la empresa de propiedad panameña, los interesados en viajar el otro año a destinos nacionales podrán hacerlo entre el 1.° de febrero y el 31 de marzo por la módica suma de 29.900 pesos por trayecto.



La promoción, que aplica solo para compras hechas hasta el 12 de noviembre, ofrece 38 rutas colombianas para los viajeros.

Además, Avianca reportó que también tiene sillas disponibles para todos aquellos que deseen traspasar las fronteras nacionales y visitar lugares como Miami, Aruba, Asunción, Cancún, Curazao con precios ‘más bajos’ de los habituales.



Lo más llamativo del caso es que, tan solo minutos después del anuncio, Viva Air, la icónica aerolínea de bajo costo, ‘respondió’ con 400.000 sillas con viajes desde $28.900 para volar de febrero a junio.



A la espera de ver si alguna otra aerolínea se suma a esta singular ‘ola de descuentos’, le presentamos una comparación de los tiquetes más baratos del mercado nacional y sus condiciones.



(Le puede interesar: 'Soltero feliz': mejores ciudades colombianas para gozar la soltería).

Avianca

Avianca cuenta con un sistema de tarifas distribuidas en letras (al mejor estilo de las tallas de ropa). Es decir: ‘XS’ es la tarifa más económica y ‘XXL’ es la de mayor costo.



Volar en ‘XS’ le da el derecho de llevar un artículo personal de 45 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho); algo así como un bolso o una maleta pequeña, según lo que señala la página de la aerolínea.



Si quiere llevar equipaje de mano o en bodega, hacer check-in en el aeropuerto y seleccionar su asiento, tendrá que pagar costos adicionales.



(Le puede interesar: Gobierno plantearía adelantar la prima de Navidad para empleados públicos).

Facebook Twitter Linkedin

La tarifa más económica de Avianca es la 'XS'. Foto: César Melgarejo/ CEET

La tarifa ‘XS’ no le permite cambiar o hacer reembolso de su vuelo (antes de la salida), tampoco incluye entrega y recepción de equipaje y abordaje prioritario. Asimismo, no acumulará millas en el programa de la empresa.



Según informa la aerolínea, esta categoría no aplica en vuelos con origen Brasil o con destino y origen Europa.



(No deje de leer: San Andrés pide limitar visitas a Providencia por aumento de casos covid).

Latam

La aerolínea con central en Chile ofrece cuatro categorías para sus viajes en Colombia: ‘Basic’, ‘Light’, ‘Plus’ y ‘Top’.



De la gama de opciones, ‘Basic’ es el plan más económico.



Esta modalidad de tiquete le permite viajar con un artículo personal de 45 x 35 x 20 cm.



(Siga leyendo: Foto: indignación en redes por actitud 'irritante' de pasajera de un avión).

Facebook Twitter Linkedin

Latam tiene cuatro modalidades de viaje para Colombia. Foto: César Melgarejo/ CEET

Además, con su viaje, podrá acumular millas del programa Latam PASS.



Eso sí, para llevar equipaje en bodega o escoger su asiento, deberá pagar el valor adicional.



Tenga en cuenta que el plan ‘Basic’, de acuerdo con la información de la página de la aerolínea, no contempla cambios o devoluciones.



(Además: Las actitudes más detestables de un viajero, según una azafata).

Viva Air

La compañía aérea con sede en Colombia tiene tres categorías de tarifas: ‘Base’, ‘Medium’ y ‘Full’.



De todas ellas, ‘Base’ es la más económica y, precisamente, está enfocada en los pasajeros que viajan ‘ligeros’ o con pequeñas mochilas y bolsos.



El equipaje, en esta modalidad, debe caber debajo del asiento o, de lo contrario, tendrá que pagar adicionales.

Facebook Twitter Linkedin

La aerolínea Viva Air está enfocada en vuelos de bajo costo. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

El pasajero tiene la posibilidad de realizar el check-in de manera digital 48 horas antes de que su vuelo despegue.



Eso sí, no hay opción de seleccionar asiento.



(Lea también: ¿Cómo mejorar mi historial crediticio sin ser un experto en finanzas?).



Las maletas en bodega, los cambios de vuelo sin penalidad, la fila ‘express’ o el embarque prioritario solo están disponibles en las categorías ‘Medium’ y ‘Full’.

Wingo

La versión ‘low cost’ de Copa Airlines para Colombia ofrece tres tipos de planes ‘GO’: ‘Basic’, ‘Plus’ y ‘Premium’.



El ‘GO Basic’, así como los reseñados hasta el momento, es la opción ‘ideal’ para las personas que viajan ligero.



Por tanto, incluye un artículo personal de 10 kg (máximo) que debe caber debajo del asiento del avión.

Facebook Twitter Linkedin

Wingo cuenta con tres planes para los viajeros. 'GO Basic' es el más económico Foto: César Melgarejo/ CEET

En este caso, el usuario tiene derecho a un cambio de vuelo.



El equipaje en bodega, check-in en el aeropuerto, silla estándar, fila rápida y cambios ilimitados están habilitados para las otras dos categorías.

¿Cuánto puede costar un tiquete en las ‘fechas de oferta’?

Facebook Twitter Linkedin

La cotización está hecha partiendo y regresando al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Foto: iStock

Teniendo en cuenta que pueden existir variaciones en temas de hora, cambio de vuelo, reembolsos, escalas y tiempos de check in, le presentamos una comparación de los tiquetes más económicos para una de las fechas, que según Avianca y Viva Air, tienen ‘promoción’.



(Le recomendamos: Los mejores y los peores países para jubilarse, ¿cómo quedó Colombia?).



Estos son los precios que manejan las aerolíneas enlistadas para un vuelo ida y vuelta de Bogotá a Cartagena para salir el jueves 17 de marzo y regresar el martes 22 (ese fin de semana hay puente) para una sola persona*.

Avianca: $ 223.095(Tarifa ‘S’)



Latam: $299.290 (Tarifa ‘Basic’)



Viva Air: $308.170 (Tarifa ‘Base’)



Wingo: $216.070 (Tarifa ‘GO Basic’).

*Los precios fueron tomados como referencia en los portales oficiales de las aerolíneas. La cotización se hizo en la mañana del 11 de noviembre de 2021. Es posible que a la hora de la búsqueda algunas ofertas que vencen el 12 de noviembre ya no estuvieran disponibles.

Más noticias

- La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo.

- Así puede conseguir bebidas gratis en los aviones, según auxiliar de vuelo.

- Los 4 caminos para ‘salir de pobre’ y volverse millonario, según estudio.

- Hombre denuncia que cayó excremento del baño de un avión en su jardín.

- Pasajero de avión fue atrapado viendo fotos de abuso infantil durante vuelo.

Tendencias EL TIEMPO