¿Qué le espera a los accionistas del Éxito que no vendieron en la OPA?

A la Companhia Brasileira de Distribuição, conocida como GPA, -controlada por el grupo francés Casino-, le quedaron faltando 15'476.648 acciones (3,43 por ciento) para hacerse al control absoluto del Grupo Éxito, luego del cierre ayer de la Oferta Pública de Acciones (OPA), operación que apuntaba a que los poseedores de las 447'604.316 acciones de la emblemática cadena de supermercados colombianas salieran en masa a vender, para ellos comprar.

El detalle de en manos de quien está ese 3,43 por ciento de la propiedad del Grupo Éxito y las razones del por qué no salieron a vender poco se sabe, pero según los analistas del mercado, pudieron haber perdido lo que se conoce en el argot inversionista, 'el costo de oportunidad' de vender dentro de esa OPA, por lo que ahora tendrán que esperar, como mínimo, un año a ver si el Grupo Casino de Francia, que controla a la Companhia Brasileira de Distribuição, decide salir a recomprar ese remanente de acciones que no obtuvo hasta ayer.



El problema para ese grupo de accionistas minoritarios es que con la venta del 96,57 por ciento de la propiedad del Grupo Éxito, su acción, que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), se vuelve ilíquida y su precio queda expuesto a una gran volatilidad. Sólo ayer el título de la compañía cerró en 17.000 pesos.



Según Iván Agudelo, analista y estratega de acciones de la comisionista Alianza Valores, si GPA decide recomprar esas cerca de 15,5 millones de acciones pendientes, es muy probable que esté dispuesto a pagar los mismos 18.000 pesos que cancelará a los 3.685 accionistas que sí vendieron en la OPA, pero esa operación tardaría en darse entre uno o dos años.



Así las cosas, los inversionistas que se quedaron con los títulos del Éxito tendrán que esperar ese tiempo para que les paguen el mismo precio por sus acciones que hubieran podido recibir en esta oportunidad.



El experto explicó, además, que ya no se requerirá de hacer una nueva OPA, dado que el porcentaje que se aspiraría a comprar en esta ocasión está por debajo del 5 por ciento del total de la compañía, por lo que esta será una decisión que tomará el nuevo dueño al interior de sus consejos de administración.



Agudelo también dijo que quienes no manifestaron su intención de vender hasta ayer, fecha límite prevista en la OPA, pudo obedecer a que los poseedores de las acciones no se enteraron, fallecieron o, simplemente, se les pasó. Pero también advirtió que pudo deberse a que ese grupo minoritario no estaba de acuerdo con el precio ofrecido por los brasileños de 18.000 pesos y que pudieron estar esperando unos 19.000 o 20.000 pesos por título, lo cual no se dio y, es muy difícil que se pueda dar en una eventual recompra futura.



Por lo pronto, quienes sí vendieron, lo que está previsto dentro de la OPA es que el próximo viernes 22 de noviembre se haga la adjudicación de las acciones, mientras que el pago correspondiente a las 432'256.668 acciones vendidas, se materializará el miércoles 27 de noviembre a través de las comisionistas de bolsa de cada inversionista.



Por: Redacción Economía y Negocios