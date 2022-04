D1, la cadena de tiendas de bajo costo del Grupo Santo Domingo, vendió el año pasdo más de 9,91 billones de pesos, monto con el que superó a los almacenes Éxito, que en el mismo año vendió cerca de 8,6 billones, las de Alkosto que reportó 9,1 billones y Cencosud de 4 billones. Las cifras son de Mall & Retail, firma que aclaró, no obstante, que los datos de la cadena de supermercados de origen paisa no incluyen las de sus subsidiarias Almacenes Éxito, Carulla, Surtimayorista, Superinter y Surtimax, con las cuales el gran total se acercarían a 12,3 billones.



D1 es una cadena creada bajo el modelo de descuentos duros (hard discount) y pertenece al Grupo Santo Domingo. En octubre del 2021, el estudio Merco Empresas y Líderes Colombia dio a conocer las compañías con mejor reputación en el país y D1 ingresó en la misma por primera vez. Su posición fue la 85.



También en ese mismo año se 'coló' en el listado de las 10 empresas de mayores ventas en el país.



En junio de 2021, Tatiana Mejía, presidenta encargada en ese momento, le contó a Portafolio las fortalezas de D1.



Dijo que había dos variables a resaltar: "Una, es el desarrollo de la propuesta de valor. Previo a la pandemia estructuramos desde el área comercial una canasta más completa y aumentamos el número de productos, lo que nos apoyó de manera significativa porque vimos que el hábito de consumo cambió".



Lo segundo, agregó, está relacionado, precisamente con esos hábitos de consumo. "Los clientes preferían, en lugar de ir con frecuencia a las tiendas, hacerlo una sola vez.



Lo que pasó fue que se reducía la frecuencia, pero se incrementaba el ticket. Y lo que logramos capitalizar es que el número de unidades por ticket creció de una manera significativa. Pero eso no pasó solo por la pandemia, sino que generamos prueba de producto, desarrollamos nuestras sombrillas de marca y el consumidor empezó a generar lealtad hacia D1. Según los estudios de Kantar Worldpanel para el 2020 ya tenemos 10 marcas propias líderes en los hogares", precisó la directiva



A finales de marzo, además, la cadena cambió su razón social de Koba Colombia S.A. a D1 S.A.S., esto con el fin de generar más identificación de la marca en todo el país.



