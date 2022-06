Ángel Gaitán, un mecánico español, tenía mucha ilusión cuando adquirió su vehículo Tesla Model 3, sin embargo, su alegría se transformó en decepción cuando recibió el vehículo, en septiembre de 2020.

De acuerdo con 'El periódico de España', el carro llegó con varios defectos: tenía un punto de soldadura desenganchado, una abolladura en el panel interior del motor, el capó estaba desajustado y el limpiabrisas desgastado.

"Al día siguiente de comprarlo vi los defectos y devolví el pedido del software... El coche venía con la carrocería mal soldada. Me dijeron que era un problema tonto", aseguró el afectado al medio español citado.

Ante el mal estado del Tesla, el hombre demandó a la compañía, entre otras cosas, porque no le respondieron a tiempo la queja sobre el estado del vehículo en el taller, lo que hizo que se venciera el término para devolverle el dinero.

"Tenía la opción de devolverlo a través de internet en quince días, pero estuvo en su taller más tiempo y se me pasó el plazo. Me dieron la opción de soldarlo y les dije que no iba a permitir eso en un coche nuevo", relató a 'El periódico de España'.

El hombre, propietario del taller GT Automotive y reconocido como el mecánico de TikTok, llevó su caso a los tribunales y, finalmente, salió el fallo. La empresa de Elon Musk deberá pagarle 62.330 euros (más de 267 millones de pesos) a Gaitán.

"Si bien el perito insiste en que los defectos apreciados no comprometen la integridad estructural ni la seguridad del vehículo, se prueba que el vehículo no cumple con los estándares de calidad esperados de una marca de prestigio como Tesla", destaca el fallo.

Ángel, quién además es perito judicial de carros, ahora asesora a los compradores de Tesla: "Todas las semanas vienen clientes de toda España con problemas de soldaduras, múltiples defectos de acabado, baterías que se rompen... Yo les hago el informe del problema y les oriento sobre cómo iniciar la reclamación".

