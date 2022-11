Edwin Palma Egea, el Viceministro de Relaciones Laborales en Colombia, anunció por medio de su cuenta de Twitter que se inició una investigación contra la empresa Teleperformance por presuntas violaciones a las normas laborales.



Además, pidió a los empleados que hagan llegar a la institución las respectivas denuncias que tengan contra la empresa en caso de que hayan sentido que se vulneraron sus derechos laborales.

Ante el anuncio, varias personas se han manifestado en redes sociales, algunas opiniones a favor de la medida y otras en contra.



"A mi me pagaban quincenas de $300.000 dizque por no vivir en Bogotá y no tener tantos gastos como los de la capital, pero almuerzos de 30 minutos y descansos cronometrados siempre, ni siquiera te dejan ir al baño", escribió una usuaria en Twitter.



De oficio hemos decidido iniciar una investigación contra @Teleperformance. Les hemos notificado a la empresa e invitamos a todos/as los trabajadores/as y a las organizaciones sindicales del país a que nos alleguen las pruebas sobre presuntas violaciones a las normas laborales. pic.twitter.com/WPTRskH2uV — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) November 8, 2022

"Yo trabajo actualmente en Teleperformance. Nos dijeron que si queríamos tener dos días libres a la semana, teníamos que trabajar 11 horas diarias. Solo nos dieron 8 días de práctica, muy incompleto todo, y ya nos dijeron que mañana nos toca tomar llamadas, tengo pruebas de todo", denunció otra persona.



Hasta el momento, la empresa no se ha manifestado al respecto y se espera que las investigaciones avancen para determinar si en dicha compañía se están presentando irregularidades.

