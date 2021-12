Luego de un informe presentado por la firma Hindenburg Research, en el que se advierte que Tecnoglass es señalada de presentar balances no confiables, las acciones de la compañía colombiana cayeron con fuerza en Wall Street, acumulando en esta sola jornada de jueves un descenso de más de 40 por ciento.



Por cuenta de dicho informe, el precio del título de la empresa se desploma más de 40 por ciento en el índice Nasdaq y ocurre casi tres meses después de que la compañía barranquillera tocara por segunda vez la campana en dicha plaza bursátil.



La acción de la compañía alcanzó a cotizarse por debajo de los 20 dólares, luego de estar a 33,7 dólares. El precio más bajo registrado por el título de la compañía colombiana este jueves fue de 18,53 dólares, mientras que el mayor valor registrado hasta el momento ha sido de 22,47 dólares.



El pasado 8 de noviembre, Tecnoglass reportó resultados récord para el tercer trimestre de 2021. Los ingresos totales de Tecnoglass para el tercer trimestre de 2021 aumentaron 26,2%, a US$130,4 millones, en comparación con los US$103,3 millones en el trimestre del año anterior.



