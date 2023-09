Las cifras sobre accidentalidad laboral en Colombia están disparadas. El más reciente Informe de Siniestralidad Laboral elaborado por el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), advierte que en los primeros seis meses del 2023 se presentaron 274.381 casos, esto es 1.524 cada día o 63,5 cada hora, lo que indica un incremento de 9,3 por ciento respecto a las cifras de un año atrás.



Y si bien las cifras de fallecimientos por cuenta del desarrollo de sus actividades laborales disminuyeron en el primer semestre del presente año, las mismas no dejan de ser preocupantes, ya que se presentaron 221 muertes con una tasa semestral de 1,87 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores. Lo anterior indica que, en promedio, cada semana, nueve trabajadores perdieron la vida en el desarrollo de sus labores, advierte el informe.



“Las cifras no dejan de ser preocupantes por su magnitud e impacto en el tejido social. Debemos enfocar nuestros esfuerzos no solo en lograr que más trabajadores hagan parte del SGRL, sino también en mejorar las condiciones en las que se desempeña la fuerza laboral del país con el objetivo de garantizar un entorno laboral más seguro y saludable para todos”, comentó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).



El informe revela que los sectores que con las mayores tasas de accidentalidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (6,65 por cada 100 trabajadores) cerca de triplicar la tasa nacional de accidentalidad del semestre, seguido por Explotación de minas y canteras (5,81), y ‘Distribución y tratamiento de agua’ (4,56).



Personal de ayuda al rescate de los mineros atrapados en Lenguazaque.

Así mismo, los sectores que presentaron el mayor número de accidentes en el periodo analizado fueron Industrias Manufactureras con 47.538 eventos (17,3 por ciento) y Construcción con 33.264 reportes (12,1 por ciento). En ambos casos, se evidenció un aumento del 13,9 y del 10,9 por ciento, respectivamente, frente al primer semestre de 2022, señaló el CCS.



El informe también dejo ver que el departamento del Magdalena presentó la mayor tasa con 3,50 accidentes por cada 100 trabajadores y continúa ocupando el primer lugar del periodo por quinto año consecutivo. Incluso, registra un incremento en la tasa con respecto al primer semestre de 2022. Le siguen los Caldas y Boyacá con tasas semestrales de 3 y 2,99 reportes por cada 100 trabajadores, respectivamente.



Por su parte, Bogotá fue la ciudad que mayor número de eventos reportó con 74.880 accidentes de trabajo seguida por Antioquia con 60.764 casos. De manera conjunta, representan el 49,4 por ciento del total de los registros.

Enfermedades laborales

En cuanto a las enfermedades laborales calificadas, el reporte del CCS indica que el periodo analizado dejó un saldo de 5.601 casos, lo que indica que se reportaron, en promedio, 31 enfermedades de origen laboral por día, lo que equivale a una tasa de 47,41 eventos por cada 100.000 trabajadores, menor en comparación a la registrada en el mismo periodo del 2022 que se ubicó en 185,43.



Dicho reporte muestra una reducción de 73,6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, continúa siendo superior en 33,2 por ciento a las enfermedades calificadas en 2019, antes de la pandemia de la Covid-19.



El sector con la mayor tasa de enfermedades ocupacionales fue Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social con 148,64 registros por cada 100.000 trabajadores, triplicando así la tasa semestral nacional.



Por último, el informe indica que el número de muertes relacionadas con el trabajo experimentó en el primer semestre del año una caída del 17,5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2022 y del 26,8 por ciento en relación con el del 2021.



"Los sectores económicos con mayores tasas de mortalidad por cada 100.000 trabajadores fueron ‘Explotación de minas y canteras’ con una tasa de 30,79 muertes, siendo 16 veces mayor con respecto a la tasa nacional del semestre; le siguen ‘Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ con 7,21 y ‘Transporte y almacenamiento’ con 3,92.