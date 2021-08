Talento humano, clave en la reactivación económica de las empresas

La reapertura de los sectores económicos en el país, no solo modificó las modalidades de trabajo que se venían presentando en la pandemia sino que reflejó la escasez y la falta de atención de muchas empresas en adaptar su área de gestión humana a las necesidades de los trabajadores.



Entre tantas dudas y retos que se presentan, la plataforma colombiana de gestionhumana.com se muestra como alternativa ante las crisis empresariales, malas prácticas psicosociales y el desconocimiento de muchas leyes en materia laboral con la idea de fortalecer el trabajo dentro de las organizaciones.



El manejo del riesgo psicosocial del trabajador, la estrategia de espacios de trabajos híbridos, la revisión a fondo de las políticas de RR. HH., las prácticas del teletrabajo y la retención del talento humano, son algunos de los tantos desafíos que deben asumir los empresarios en medio de la reactivación económica.



El no tener en cuenta estos temas, ha conllevado a crisis organizacionales, costos innecesarios debido a la baja productividad y a tener que desperdiciar tiempo y energías en resolver largos procesos por demandas laborales.



Según datos del Ministerio de Trabajo a corte de 23 de julio de 2021, la entidad recibió 5.778 querellas por violación de derechos de los trabajadores, 15 % más que en el mismo periodo del año anterior en donde se registraron 4.896 solicitudes. Un hecho que expertos laboralistas explican se debe en parte a las malas prácticas en gestión humana.



Teniendo en cuenta esto, la plataforma se convirtió en el primer ecosistema de contenidos, soluciones y herramientas para la transformación digital del talento humano y el futuro del trabajo.



Desde contenidos de interés sobre la coyuntura, información detallada sobre lo que se debe hacer en una crisis, salas de aprendizaje y herramientas como calculadoras de salario, son algunas de las herramientas que los usuarios pueden llegar a encontrarse dentro de esta web.



Hace poco GNA Partners, compañía especializada en servicios de recursos humanos, reveló que los costos de rotación por cada tipo de empleado pueden llegar a variar entre un 30 a un 150%, dependiendo si el trabajador es nuevo, de servicio, administrativo o un supervisor.



Y no es un dato menor, en tiempos donde es evidente que las empresas colombianas se enfrentan a una volatilidad en el cambio de su personal, debido en parte a la falta de atención de mecanismos psicosociales para trabajadores remotos.



Según Estefanía Rodríguez, editora de contenidos del portal, otro de sus objetivos es poder disminuir la rotación de los colaboradores de las empresas a partir de mejorar el clima laboral, optimizar las estrategias de liderazgo y generar prácticas positivas en el manejo de personal.



“Considero que contribuimos a la reactivación laboral ya que aportamos herramientas de información y formación a los profesionales de recursos humanos, gerentes de empresas y académicos, cuyo fin parte de que entiendan mejor la normatividad en tiempos de constantes cambios, mejoren el clima laboral y refuercen las estrategias de cuidados en materia psicosocial”, aseguró Rodríguez.



Videos, audios y textos serán los recursos que podrán encontrar las personas en donde se tratarán temas sobre liderazgo, bienestar, compensación, capacitación y desarrollo, entre otras tantas temáticas.



Según el más reciente estudio sobre el Impacto Económico en el Lugar de Trabajo, realizado por Facebook, el impactar en un 5 % en la productividad de los colaboradores a través de estrategias de gestión del talento humano, se verá reflejado positivamente en un 20 % en la rentabilidad de la compañía. Estas y otras tantas razones explican el porqué los encargados de estas áreas deberán ser los aliados estratégicos de las empresas y crear rutas para superar los desafíos que conlleva la coyuntura actual.