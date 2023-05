Ayer se conocieron las primeras condiciones del acuerdo que sellaron las directivas de Sura, Nutresa y Argos, las tres grandes empresas que hacen parte del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la familia Gilinski, que le da a esta última la posibilidad de adquirir el control de la procesadora de alimentos, a cambio de que dichos inversionistas salgan de su participación en Grupo Sura (38 por ciento).



(Le puede interesar: Acciones de Nutresa, Sura y Grupo Argos fueron suspendidas en la Bolsa de Valores).

Como se recuerda, Gilinski no llegó solo a adquirir cerca del 32 por ciento de Grupo Nutresa. o hizo de la mano de su socio el jeque árabe Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, quien controla la firma internacional Royal Group de Abu Dabi. Ambos conformaron la compañía Nugil, en la que el su socio árabe participa con el 49,9 por ciento, mientras el resto está en manos de los inversionistas colombianos.



Con 53 años, Zayed Al Nahyan no solo es uno de los hombres más ricos del mundo. También es miembro de la familia gobernante en Abu Dabi, un emirato que tiene más de 2,5 billones de dólares en activos a través de los distintos fondos de inversión que manejan.



(Lea además: Estas son todas las marcas de Nutresa que cambian de dueño tras acuerdo con Gilinski)



Exportan al día cuatro millones de barriles de petróleo y es un país con tan solo 500.000 ciudadanos abudabíes y 1’000.000 de migrantes. Es uno de los emiratos más ricos per cápita del mundo.



Tahnoon bin Zayed administra un portafolio de negocios que van desde los intereses de la seguridad nacional y el sector corporativo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Es presidente de ADQ, una sociedad de cartera estatal; del First Abu Dhabi Bank, el mayor prestamista de los EAU, y del Royal Group, un conglomerado internacional de 60 empresas grandes y medianas con sede en EAU.

Se fundó a finales de la década de los años 90, tiene más de 20.000 empleados de diferentes países y su oficina central está en la capital Abu Dabi.



A través de los fondos que maneja ha realizado grandes inversiones en distintos sectores alrededor del mundo, entre estos el de alimentos en Europa.



Su relación con el Grupo Gilinski data de hace más de una década y en la actualidad son sus socios en el proyecto de la Base Aérea de Howard en Panamá, en la que tienen el 50 por ciento. Ahora participan en Nugil, compañía controlada por los inversionistas colombianos y a través de la cual lanzaron la OPA por Nutresa esta semana.

(Además: Acciones de Nutresa, Sura y Grupo Argos fueron suspendidas en la Bolsa de Valores).

Según fuentes cercanas a esta organización, el jeque tiene una tradición de inversión de largo plazo y esa fue, precisamente, su intención al apostarle a Colombia con este negocio, en el que ahora, con un control total de la compañía buscarán convertir a Nutresa en una firma de talla mundial con plantas de producción en Europa y Asia, que les permitan exportar sus productos a Arabia Saudita y Egipto, entre muchos otros países, que son mercados de gran tamaño.



Con el acuerdo dado a conocer este miércoles, y una vez las autoriades den el visto bueno a las operaciones propias de esa negociación que le dará a Nugil más del 87 por ciento de Nutresa, el camino para conseguir se objetivo luce más despejado.



"Nutresa no solo es la compañía de alimentos más grande en Colombia y de la región, también tiene un potencial enorme de internalización", indicó una fuente cercana a la organización.



Tahnoon bin Zayed es el hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Encuentre también en Economía:

El Grupo Sura definirá pasos a seguir tras oferta por Nutresa