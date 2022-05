Por violaciones al régimen de libre competencia en el país la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) le acaba de imponer una millonaria multa a Suzuki Motor de Colombia y a ocho de sus directivas, quienes en conjunto tendrán que pagar más de 2.280 millones de pesos, aunque la compañía podrá apelar al recurso de reposición frente a dicha decisión.



La Superindustria señaló que pudo comprobar que desde el 2011 y hasta el 2019, la compañía limitó la participación de proponentes en procesos de selección pública para la venta de motocicletas y mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos.



Dicha investigación inició tras conocer la queja presentada por la Veeduría Distrital de Bogotá, el 16 de septiembre de 2015, en la cual se denunció la posible existencia de una práctica restrictiva de la competencia por parte de Susuki en un proceso de selección de subasta inversa realizado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.



La Superindustria determinó que Suzuki implementó una política empresarial que impedía, tanto a los agentes que pertenecían a su red de distribución en Colombia como a terceros comercializadores, participar de manera libre en los procesos de contratación adelantados por diferentes entidades públicas para la venta de motocicletas y el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos.



La SIC comprobó que la empresa realizaba un control sobre los miembros de su red de distribución, reservándose la posibilidad de decidir quiénes de ellos podían o no participar en determinado proceso de selección. Igualmente, adelantaba actuaciones con el fin de excluir de dichos procesos a oferentes que no hacían parte de su red de distribución.



