Surtigás da el salto al negocio de energía solar

Luego de 50 años de operaciones en el mercado de la distribución de gas natural, tanto residencial como vehicular e industrial, la distribuidora Surtigás, que atiende los mercados de Bolívar, Córdoba y Sucre, comenzará su incursión en otro negocio energético buscando avanzar en su crecimiento y expansión.

Y es que luego de tener una base de clientes residenciales de 758.000 usuarios en estos tres departamentos con un indicador de cobertura del 93 por ciento, que indica un alto grado de madurez, la compañía decidió incursionar en otras líneas de negocio para ofrecerle a esa base de consumidores otros productos y servicios que requieran.



Y, considerando la evolución que vienen teniendo las energías renovables tras la expedición de la Ley 1715 del 2014, el presidente de Surtigás, Jairo de Castro Peña, reveló que la apuesta concreta es el ofrecimiento de energía solar para los sectores comercial e industrial.



De acuerdo con el directivo, la nueva estrategia se fijó como meta tener instalada, en el lapso de los próximos dos años, una capacidad de generación de 20 megavatios, para lo cual se harán inversiones por 20 millones de dólares, orientadas a aprovechar el potencial de la radiación del sol en esas regiones.



“Es la tendencia, y creemos que debemos dar el paso hacia las energías renovables. Es algo que estamos haciendo. En la empresa tenemos las estructuras para atacar ese mercado y nos interesa mucho el tema de la energía solar fotovoltaica”, agregó el directivo.

Para ello, la nueva estrategia busca llegarles a las empresas y comerciantes con una propuesta que permita darles un alivio en la confiabilidad en el suministro, teniendo en cuenta los problemas de calidad de Electricaribe, así como un servicio eléctrico de menor costo que a su vez les permita ponerse el sello verde.



El objetivo es que los clientes no tengan que hacer la inversión, sino que la empresa aporta el capital y la tecnología, mientras los clientes que tomen el servicio pagarán un tarifa por cada kilovatio, así como hoy pagan el metro cúbico de gas.



Si bien estas fuentes de energía no dan firmeza y confiabilidad en el suministro, se ha visto que en algunas empresas, la energía solar puede reemplazar hasta un 15 por ciento de las necesidades diarias, entre cuatro y cinco horas al día. “Este 15 % da mayor respaldo y ayuda a bajar costos, más darles sello verde”, agregó.



Y, mientras maduran las pruebas y planes piloto para el gas natural vehicular en carga pesada, la distribuidora también está ampliando Brilla, su sistema de financiación no bancaria, a los préstamos para materiales de construcción, educación y, ahora, hasta teléfonos.



En los últimos 10 años, la firma ha prestado casi 600.000 millones de pesos, de los cuales colocó el año pasado 106.000 millones en 100.000 transacciones.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu