El lunes de la presente semana, las directivas de Grupo Sura le pusieron fin a la incertidumbre que rondaba en el mercado frente a la posición que asumiría el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) en torno a la oferta pública de adquisición (opa) que la familia Gilinski hizo el 10 de noviembre sobre las acciones de Nutresa.



Sura, con el 35,7 por ciento de la propiedad accionaria de Nutresa, también le dijo no a la opa del inversionista vallecaucano y de su socio el Royal Group de Abu Dabi, de Emiratos Árabes Unidos, argumentando que el valor fundamental de la compañía era mucho más alto que el precio ofrecido por los inversionistas, entre otras razones esgrimidas.



Una semana antes, las directivas de Grupo Argos, compañía que controla el 9,8 por ciento de Nutresa, ya les habían dado su negativa a los Gilinski respecto a la misma opa.



“En Grupo Sura continuamos comprometidos con generar valor económico y social para nuestras inversiones y con perspectiva de largo plazo, de la mano de miles de accionistas, empleados, proveedores, distribuidores, aliados y todos aquellos que nos dan su confianza”, indicaron las directivas en su comunicado.



Sin embargo, no es el único paso que han dado hasta la fecha en Sura. Desde el mismo momento en que se conoció la opa, sus directivas anunciaron que desde hacía varios meses venían adelantando gestiones y conversaciones con algunos inversionistas para invitarlos a participar dentro de la compañía como socios no controlantes.



De igual forma, le hicieron una serie de peticiones a la Superintendencia Financiera para que se indagara sobre algunas inconsistencias que veían en la forma en que se había adelantado dicha opa.



Frente a esa percepción Gonzalo Alberto Pérez, presidente de Sura, le dijo a EL TIEMPO que la preocupación de Grupo Sura no era ganar tiempo, sino que su deber fiduciario es que se cumplan las normas con rigor. En este caso, la importancia de la publicación oportuna del cuadernillo es que se conozcan a profundidad las condiciones de la oferta y esa es la razón por la cual la norma obliga a que al tiempo que se publica el aviso, también se publique el cuadernillo, lo que no ocurrió.



Y respecto al precio ofrecido en la opa, el directivo señaló que “la prima del 40 por ciento es relativa frente a muchos factores como las coyunturas de mercado y la variación del dólar. En todo caso, como es nuestro deber fiduciario, estamos realizando una evaluación integral de la oferta que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no es solo económica y en esto coincidimos, incluso, con los inversionistas más grandes del mundo, que tienen como criterio indispensable de evaluación la responsabilidad en temas ambientales, sociales y de gobierno”.



Lo cierto es que hasta ayer, 15 de diciembre, 752 accionistas minoritarios de Nutresa, que controlan cerca de 4,2 millones de acciones de esta empresa, ya aceptaron la invitación de los Gilinski de vender sus participaciones en las condiciones establecidas en la opa.



Ese volumen de aceptaciones representa el 1,46 por ciento del porcentaje máximo a adquirir por los inversionistas.



