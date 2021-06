Sura entra al negocio de vacunas y producirá refuerzo contra el covid

Seguros Sura anunció que entra de lleno al negocio de las vacunas, para lo cual acaba de crear la compañía Vaxthera, en la que tiene una participación del 50 por ciento, y el otro porcentaje pertenece a una sociedad liderada por el científico Jorge Osorio, quien estará al frente de este proyecto que apunta a situar a Colombia en el radar de los grandes productores de biológicos para combatir enfermedades como el covid, el dengue, el chikunguña, la fiebre amarilla, la influenza y el zika.



La inversión asciende a 54 millones de dólares, y se espera que la planta de producción esté lista en el 2023, para lo cual su construcción se iniciará en agosto en Antioquia o Cundinamarca, lo cual está por definirse.



Según las directivas de Sura y Vaxthera, la idea no es solo producir vacunas propias, también biológicos desarrollados en otras latitudes que cuenten con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se puedan vender en otros países de Latinoamérica.



‘Construcción de la planta comenzará en agosto’

Juan David Escobar, Presidente de Seguros Sura Colombia. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Desde cuándo venían trabajando esta idea?

En este mundo amplio de la biotecnología venimos trabajando desde hace algún tiempo con nuestra firma Ayudas Diagnósticas, porque vemos ahí unas posibilidades importantes para incidir en el bienestar de las personas, que es algo que está en nuestro objetivo estratégico como compañía.



Pero hace ocho meses aparece Jorge Osorio con una investigación sobre covid, para lo cual necesitaba recursos, entendimos su planteamiento y comenzamos a formar un equipo para desarrollar estas capacidades en Colombia; él lo había hecho en el extranjero, pero su sueño era hacerlo en Colombia.



¿Cuándo estará lista la planta?

Estamos terminando la fase de análisis de su ubicación, que puede ser Antioquia o Cundinamarca. En paralelo se está haciendo el diseño detallado con expertos internacionales, y esperamos que esté lista para el 2023. La fase de construcción se inicia en agosto.



¿Pensaron en adquirir alguna farmacéutica?

No. Teníamos que comenzar desde cero porque la tecnología ha cambiado mucho y queremos tener lo más avanzado de este mercado para tener competitividad a nivel global, atraer a otros jugadores. Ahora en el país hay desarrollo de vacunas para animales, pero no para humanos, y esto requiere un conocimiento muy importante y especializado, por eso era mejor empezar desde cero.



¿Qué los hizo entrar a este mercado?

Como compañía hemos declarado ser una firma gestora de tendencias y riesgos para aportar al desarrollo y la competitividad del país y de Latinoamérica. De ese trabajo de ir gestionando las tendencias, tenemos una compañía (Ayudas Diagnósticas) con la que empezamos a investigar las posibles acciones que tendría para atender los eventos futuros.



Pero la producción de biotecnológicos es una etapa distinta que abordamos mirando esas tendencias, y crear una nueva empresa cumple varios objetivos. Primero, que la capacidad científica se desarrolle; hoy, muchos científicos se van del país porque no tienen opciones para hacer investigación ni desarrollos; lo segundo, la dependencia que tenemos como país en términos de vacunas, y tercero, incidir en el bienestar de los colombianos y de la región, y a través del desarrollo, dar un apoyo muy decidido a la reactivación económica porque vamos a generar en una primera fase unos 500 empleos de calidad, mejor calificados y con mayores oportunidades para los jóvenes del país que lo están necesitando.

‘Vamos a repatriar ese gran talento colombiano’

Jorge Emilio Osorio, presidente de VaxThera. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Cómo se crea una compañía en un campo tan complejo?

Vamos a utilizar la experiencia de más de 30 años que he tenido en el desarrollo de vacunas y compañías. Empezamos con un área de investigación y desarrollo para producir nuestros propios productos, diseñamos vacunas que están siendo evaluadas en sitios muy importantes, con todos los estándares de calidad para demostrar que sí protegen.



Después viene una fase clínica de desarrollo de las vacunas donde pasa por diferentes procesos (fases 1, 2 y 3) para luego obtener la aprobación de producción para que salga al mercado.



¿Solo producirán vacunas?

Hay una segunda fase que será la importación de productos biológicos elaborados en el exterior y la distribución de estos. Para ello trabajaremos con compañías de alta calidad a nivel mundial que tienen el sello de la OMS, para traer esas vacunas que son muy necesarias para el país y la región, lo que llamamos el plan ampliado de inmunización, y con estas vamos a asegurar que Colombia también se quite esa interdependencia que tiene de productos biológicos y vacunas del resto del mundo.



Es decir, producirán vacunas de terceros...

Sí, esa es la tercera parte, la planta de producción de vacunas, que tendrá varios desarrollos. Tendremos transferencia de tecnología de compañías internacionales para conocer la metodología de producción que estas usan, vamos a hacer envasado acá en Colombia, y en una segunda fase los produciremos desde el principio para el país y Latinoamérica, esa es la meta.



¿Producirán vacuna contra el covid?

Sí; de hecho, ya tenemos una en fase preclínica, es interesante porque protege, es universal. Sabemos que el covid cambia con frecuencia, y la vacuna está diseñada para proteger contra nuevas variantes y otros coronavirus, que es una familia bastante grande.



Además, tenemos el conocimiento para producir vacunas para otros problemas que son endémicos como dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza, rabia y zika.



Habrá necesidad de importar talento...

En Colombia hay mucho talento, pero también hay que darle la formación que se requiere. También hay gran talento colombiano en el exterior, y estamos viendo en el equipo algunos colombianos repatriados que escucharon nuestro llamado y tomaron la decisión de regresar al país.



