¿Jaime Gilinski puede estar en junta directiva de Sura?, esto dice comité evaluador

La elección de una nueva junta directiva de Grupo Suramericana de Inversiones (Grupo Sura) quedó suspendida ayer hasta el próximo 16 de enero hasta tanto no se conociera la evaluación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de cada uno de los aspirantes a hacer parte de dicha junta, la cual no pudo ser presentada debido al poco tiempo que tuvieron entre la convocatoria de la asamblea extraordinaria de accionistas y la realización de la misma, según se informó.



Hasta ahora, nada nuevo. Sin embargo, la evaluación exigida para la realización de la asamblea de accionistas extraordinaria finalmente fue dada a conocer el jueves mismo en horas de la noche con los nombres de quienes aspiran hacer parte de la nueva junta directiva, en calidad de patrimoniales como de independientes, así como las correspondientes evaluaciones de cada uno de ellos.



Como miembros patrimoniales figuran Gabriel Gilinski Kardonski, Jaime Velásquez Botero, Jaime Gilinski Bacal y Jorge Mario Velásquez Jaramillo; mientras los independientes son Guillermo Villegas Ortega, Jaime Arrubla Paucar, Jairo González Gómez, Juan Constantino Martínez Bravo y María Ximena Lombana Villalba.



Según el comité evaluador, los nueve aspirantes a la junta directiva de Grupo Sura cumplen con los perfiles profesionales y de experiencia necesarios para ser parte de dicho cuerpo colegiado. No obstante, algunos hechos del pasado reciente hacen que tres de ellos, uno patrimonial y dos independientes, bajo las políticas de nombramiento establecidas, estarían impedidos para ocupar una silla en la junta directiva de esa organización.



Jaime Arrubla, presidente de la junta directiva de Grupo Sura, en asamblea extraordinaria realizada el jueves 11 de enero. Foto: El Tiempo / cortesía

Se trata de Jaime Gilinski Bacal, María Ximena Lombana y Jairo González Gómez, quienes luego del análisis pertinente presentan impedimentos.



Frente al primero de ellos, Jaime Gilinski Bacal, el informe señala que "es actualmente socio de una contraparte litigiosa de la Compañía, lo cual es causal de inhabilidad conforme a la Política de Nombramiento".



Explica el mismo reporte que: "Las sociedades JGDB Holding S.A.S. y NUGIL S.A.S., cuyo beneficiario real es Jaime Gilinski Bacal interpusieron acciones judiciales ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia en contra de Grupo SURA y otros". No obstante, aclara que esa demanda a la fecha se encuentra suspendida.



De Lombana señala que, en la actualidad "cursa un proceso judicial iniciado por Grupo SURA" en su contra y el de otras personas, por algunas de sus actuaciones como administradores, proceso que a la fecha está suspendido.



En cuanto a González Gómez, el comité evaluador señala que: "pudiera estar incurso en situaciones potencialmente generadoras de conflicto de interés derivado de la futura relación de subordinación con una contraparte de Grupo SURA", la cual podría comprometer su postulación como candidato independiente.



Y es que según la mencionada política de nombramiento "los empleados, socios, cónyuges o compañeros permanentes, o quienes tengan relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con contrapartes litigiosas de la Compañía o cualquiera de sus filiales, no podrán ser considerados como aspirantes”.

La suspensión

Jaime Gilinski esta a la cabeza del conglomerado financiero GNB Sudameris, con presencia en varios países de Suraméria. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Si bien estas limitaciones no son nuevas y en anteriores oportunidades previas a la elección de juntas directivas de la organización han sido analizadas, los accionistas han decidido no aplicar

la mencionada 'Política de Nombramiento' en algunas ocasiones, "en aras de garantizar la representatividad proporcional de los accionistas y considerando los objetivos establecidos en el Acuerdo Marco suscrito entre JGDB Holding S.A.S., Nugil S.A.S., IHC Capital Holding LLC, Grupo Nutresa S.A. y Grupo SURA S.A., con la

finalidad de seguir dando cumplimiento a los acuerdos plasmados en el mismo".



No obstante, aclaran que esa decisión ha estado atada a la exigencia de que los directores suscriban el Protocolo de manejo de Información ordenado por la asamblea de accionistas en reunión ordinaria del 25 de marzo de 2022.



La asamblea extraordinaria realizada el jueves anterior, también dejó claro que, si bien el informe de evalución de candidatos presentado cuenta con el visto bueno de la mayoría de los miembros del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo y por la mayoría de los miembros de la junta directiva, un miembro de esa misma junta presentó una solicitud para que se analizara la información relacionada con la plancha enviada por

el accionista BICYCLETTE S.A.S., por lo cual, "una vez los órganos internos se pronuncien frente a la solicitud del miembro de junta se publicaría, de ser

necesario, un alcance al mismo", por lo que es claro que puede haber ajustes a la plancha presentada para elegir la nueva junta directiva de Grupo Sura, una vez se reanude la asamblea el próximo martes 16 de enero a las 6:30 de la mañana.