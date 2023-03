La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, solicitó a la Superintendencia de Sociedades que inicie un proceso de reorganización empresarial para Viva Air, que el pasado 27 de febrero suspendió sus operaciones en el país.



Según explicó, este proceso es necesario porque la aerolínea presenta una situación crítica de orden económico y administrativo, que afecta directamente la prestación del servicio público de transporte aéreo y a los usuarios de dicho servicio.



Lea también: ¿Qué son los slots y por qué son claves para aprobar integración Viva-Avianca?)

Además, la SuperTransporte decidió imponer la medida de sometimiento a control a la aerolínea para que pueda tomar medidas tendientes a superar las situaciones críticas que dieron origen a la imposición de esta medida.



Con estas medidas anunciadas, la superintendente Ayda Lucy Ospina aseguró que se busca que Viva Air pueda restablecer sus actividades y le pueda responder a todos los acreedores.



Con el sometimiento a control, Viva Air deberá cumplir con las siguientes medidas especiales:



1. Presentar un Plan de Recuperación y Mejoramiento a través del cual se tomen acciones para resolver las situaciones críticas que dieron origen a la imposición de la medida. Para esto tendrá un plazo de dos días, contados a partir de la notificación de la resolución.



2. Deberá presentar un reporte de información necesaria que permita determinar el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa de suspender la prestación del servicio público aéreo y los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó esta decisión.



3. Se conmina a los administradores de Viva Air, que en febrero entró a un proceso de recuperación empresarial, para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Ley.



4. Se conmina a la aerolínea restablecer la sede administrativa y los servicios asociados a ellos, dentro de los tres días calendario, a partir de la notificación del acto administrativo.



5. Conmina a Viva Air a que, dentro del día hábil siguiente a la ejecutoría de este acto administrativo, defina a los pasajeros el estado de reservas emitidas y confirmadas.



6. Se advierte a dicha aerolínea que cualquier reforma estatutaria deberá ser presentada a la SuperTransporte para que la misma autorice su solemnización.



7. Se advierte a Viva Air que los administradores y empleados tienen prohibida la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes y operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios, sin autorización previa de esta Superintendencia.



8. Se advierte a la aerolínea que deberá preservar el pasivo recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de tiquetes, tiqueteras y por aviación no regular de pasajeros, de lo cual deberá presentar reporte en el término de tres días calendario y, en lo sucesivo, el último día hábil de cada mes, hasta cuando se superan las condiciones que dieron origen a la presente decisión.



9. El sometimiento a control de Viva Air estará vigente hasta tanto no se superen las situaciones que dieron origen a la imposición de la medida.

En caso de que Viva Air incumpla las medidas establecidas en el sometimiento a control, se ordenará la remoción de los administradores (representante legal o la junta directiva) y revisor fiscal, según sea el caso. Esta remoción implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez años.