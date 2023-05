La Superintendencia de Sociedades informó que quedó en pie la decisión de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, la cual anulaba la adquisición de 46.052 acciones por parte de la sociedad Mercantil Colpatria. Adicionalmente, ordenó la devolución de aproximadamente 13.000 millones de pesos que serán usados para reparar a los afectados por liquidación de la sociedad Estraval.





(Lea también: Celsia vende una parte de sus activos en Centroamérica por US$ 194 millones)

Para quienes no recuerdan el caso de este empresa, en 2016 se conoció que miles de inversionistas habían sido estafados en el mercado secundario de libranzas, pues los pagarés ofrecidos por Estraval y Elite no estaban respaldados por los montos establecidos. La Fiscalía determinó que no fue por omisión, sino porque se había modificado el mercado para hacer captación masiva e ilegal de fondos. El caso es mas conocido como el escándalo de las libranzas.



(Le podría interesar: ‘Invertimos US$ 200 millones en nuevos aviones para Colombia’: CEO de Latam)

Facebook Twitter Linkedin

Unos 5.000 inversionistas de Estraval comenzarán a recuperar parte de los dineros invertidos en libranzas, dice la Supersociedades. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Según la información suministrada por SuperSociedades, contra la decisión de anular la operación accionaria fue interpuesto un recurso de apelación, sin embargo, se negó debido a que este procedimiento es de única instancia y no es susceptible de ser impugnada.



Posteriormente se interpuso una acción de queja por la negativa de Superintendencia, pero fue rechazada por el Tribunal Super de Bogotá en el mes de junio de 2022. Finalmente, la sociedad Mercantil Colpatria acudió a revisión constitucional, sin embargo, también se negó la solicitud debido a que los jueces consideras que las actuaciones de SuperSociedades y el Tribunal eran adecuadas, por lo que se cerró la posibilidad de la doble instancia.



(Otras noticias: Mercado Libre busca 600 talentos para contratar en Colombia)



“La Corte Suprema de Justicia, previa consideración a la imposibilidad de la doble conformidad en procedimientos concursales de única instancia estimó ajustada a derecho la sentencia proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles”, explicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.



Por todo lo anterior, quedó en firme la anulación de la operación de compra accionaria y, además, el uso de cerca de 13.000 millones para ayudar a los afectados.

Más noticias

- Ecopetrol: ¿cómo ha sido la caída de la acción en las últimas semanas?



- Avianca y Viva Air: Aerocivil modificó condicionamientos para integración



- Ford Fiesta: ¿Qué tipo de vehículo es y por qué saldrá del mercado en 2023?