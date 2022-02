La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), le pidió a la Superintendencia de Transporte, adelantar acciones de protección a los consumidores de la aerolínea Avianca, ante las reiteradas quejas y demandas de los usuarios del servicio de transporte aéreo, en las que existe un alto número en contra de esta compañía.



Así lo señaló el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, en una carta a su homólogo, Wilmer Salazar, superintendente de Transporte, en la que señala que “como garante de los derechos de los consumidores, vemos con preocupación las constantes quejas que son de público conocimiento frente a la falta de calidad de los servicios prestados por Avianca”.



La misiva muestra casos de clientes que se demoran más de dos horas y media tratando de hablar con el área de servicio, que no reciben su maleta en el destino de vuelos internacionales o que no reciben los reembolsos por parte de la empresa.



“Vale la pena traer a colación que incluso yo, desde mi posición de consumidor, he visto afectados mis derechos por las actuaciones de Avianca y he instaurado las quejas pertinentes haciendo pública esta situación”, agrega uno de los apartes de la comunicación.

Y agrega que de la Superindustria se solicita una acción inmediata por parte de la Supertransporte para lograr una efectiva protección de los derechos de los consumidores.



Entre 2020 y 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio ha atendido 4.138 demandas contra prestadores de servicios de transporte aéreo.